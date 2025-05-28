獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億　台灣還藏百萬美金



▲林男販毒1.3噸，還曾代表台灣到聖露西亞以數位犯罪分析師身分訓練當地警察部門。（圖／翻攝畫面）



記者張君豪／台北報導

台大資管系畢業生，擁有奧林匹亞數學競賽銅牌資歷的販毒學霸林睿庠，透過在暗網架設「Incognito Market（隱身市場）」販毒發家致富；林男憑著敏銳的商業嗅覺和不惡的網站架設，讓隱身市場儼然成為暗網販毒網站的Amazon，世界不少地下藥頭毒梟進駐開店販售各類商品，消費者購貨後可評價星星數，分享使用評價，他則以平台提供者抽取每筆交易最少5%佣金，短短2年內對全世界民眾傾銷1.3公噸多的高純度毒品，根據FBI調查統計，林男落網前締造1億美元的毒品銷售金額，林男透過隱身市場販毒，2年獲利就高達新台幣5.3億餘元。

根據美國聯邦調查局起訴林男內容，統計林男電腦硬碟的加密貨幣帳目、從2021年8月起到2023年2年間販售安非他命入帳44.6萬美金、可卡因入賬785萬美金、海洛因81.9萬美金、K他命賺取289萬美金，LSD入帳96萬美金，搖頭丸賺到194萬美金、大麻279萬美金，總計他光2年間抽成分潤大賺177.8萬美金，折合台幣達5.3億元。





▲林男精心架設暗網犯毒商店－隱身市場，卻栽在實名註冊這件事情上。（圖／翻攝林男起訴書）

孝順的林男從小父母親離異，母親一間扛下教養他和弟弟的責任，他落網後美國聯邦調查局、緝毒局會同台法務部調查局展開清查，發現他數年前曾斥資新台幣6千萬購買天母德行東路的高級住宅給家人居住；也常常帶著母親和家人出國度假爽住五星級飯店。

甚至FBI拿到電磁搜查令搜索他電郵信箱時，發現台灣某銀行寄給林男的銀行對帳單，台灣金融機構對帳單普遍以用戶身分證字號當密碼，美國執法機構破解對帳單後，赫然發現林男落網後、最少還有100萬美金的外幣存款在帳戶內，這些都是國內檢調未來執法將查扣的販毒犯罪所得。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主