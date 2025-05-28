獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



▲林男精心架設暗網販毒商店－隱形市場，卻栽在實名註冊這件事情上。（圖說下同／翻攝林男起訴書）

記者張君豪／台北報導

隱身暗網經營全球知名毒品交易市場「Incognito Market」的台灣學霸林睿庠（Rui-Siang Lin、25歲），高中曾獲奧林匹克數學競賽優異獎，並先後就讀台大數學系、資管系，去年5月行經紐約甘迺迪機場被捕，被控毒梟罪等多項罪名起訴；諷刺的是，林睿庠自詡有網路安全架構專業，先後擔任國泰金控區塊鍊部門實習生，外交替代役時還曾幫台灣友邦聖露西亞，以數位犯罪分析講師身分，訓練該國電信警察部門，他自以為躲在暗網操盤神不知鬼不覺，但其實一個動作竟自曝身分。

美國聯邦調查局早在2021年就盯上他，肇因學霸林睿庠犯下一個低級錯誤、他租用「Namecheap」網站伺服器購買「Incognito Market（隱身市場）」網域架設販毒代理網站、居然用自己的本名及留下台灣手機及Google信箱，讓FBI在調查Incognito Market網站初期就已經掌握網站主人身分。





更誇張的是，林男連申請收取販毒業者分潤的加密貨幣交易帳戶，也使用「Rui-Siang Lin」本名並留下自己個人手機和電子郵件，FBI調查林男的加密貨幣帳戶創建於2023年7月25日、匯入金流延續到11月21日，該帳戶營收達450萬美金等值的加密貨幣（匯率約1.34億台幣）。

台灣檢警透露，暗網採用洋蔥路由機制，傳遞訊息發送端有多層加密系統，往往導致司法人員難以追查暗網使用者的真實身分和上網地點，但林男承租網域及管理者帳號、收贓的洗錢加密貨幣帳號都用實名制註冊，成了美國聯邦調查局、緝毒局幹員查緝的關鍵，顯見林男雖擁傲人學霸經歷「本案他犯了最低級的錯誤、就是留下太多數位足跡」

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