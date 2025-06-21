詐團騙6億「鉛塊包黃金」詭異門擋寄出國洗錢　警追回7700萬

記者鄧木卿／台中報導

刑事局今年1月間偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案，發現詐團成員收取被害人現金後購買黃金，外觀以鉛合金包覆做成鉛門擋掩飾，空運到柬埔寨、越南等地洗錢，6月間在2名成員住家中，查扣還沒包覆加工的12塊黃金、總重24公斤，市值7742萬元，該詐團早在113年7月起每月就走私30公斤，推估已寄送超過300公斤出境，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法究辦。

▲▼詐團以鉛合金包覆黃金，走私出境洗錢，刑事局當場查獲市值7700萬元金塊。（圖／警方提供，下同）

警方偵辦安心幣商假投資一案，粗估169名國人受騙，財損約6億元，今年1月間搜索詐團水房據點時，發覺該集團收取贓款後，立即購買實體黃金，再以鉛合金加工包覆黃金，以包裹方式空運到柬埔寨等地。

警方經半年蒐證，6月9日先行攔截陳姓嫌犯準備寄出的2件包裹，內含2塊鉛合金門擋，隔天再搜索上手李姓嫌犯，查扣尚未完成包裝的黃金金條12條、4個鉛塊門擋，經切割、溶解外包鉛合金，查扣總重24公斤黃金。

警方呼籲國人勿輕信網路投資廣告，或來路不明投資管道；另外，洗錢防制法修正條文已於113年7月31日公布施行，最重可處3年以上、10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，刑事警察局將持續打擊詐欺、洗錢集團，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護國人財產安全。