　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

▲▼館長直播「上海路平」以為日本　PTT鄉民嘆：台灣馬路真的狗幹爛。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

▲網紅「館長」陳之漢昨（10日）抵上海展開中國6日行。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

記者閔文昱／綜合報導

中國泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩角色Labubu因供不應求，在全球掀起搶購熱潮，也引發大批仿冒品橫行。近期網紅「館長」陳之漢前往中國時，還接受立委徐巧芯請託幫忙代購Labubu公仔，正巧義烏市場卻在同一時間爆出「高仿Labubu一夜之間全數下架」的消息，引發熱議。

根據《九派新聞》等多家陸媒報導，義烏國際商貿城原本有多間店鋪販售高仿Labubu，但近日在當地市監局的強力取締下，不少商家選擇主動撤下貨品，甚至直言「違規總查，犯不上」。義烏市市場監督管理局強調，生產與販售Labubu需經官方授權，若涉案數量龐大，將依法移送公安處理，並鼓勵民眾提供相關線索。

▲▼LABUBU,拉布布,泡泡瑪特。（圖／翻攝自微博）

▲泡泡瑪特（POP MART）明星商品LABUBU相關產品風靡全球。（圖／翻攝自微博，下同）

Labubu仿冒品早已成為地下產業鏈。根據報導，廣東東莞、浙江義烏、廣州等地的工廠長期大量生產1:1高仿Labubu，甚至號稱具「正品碼」、可通過部分平台檢測，不過近期在嚴打行動下，廠商也感嘆訂單爆量卻無力應對，一些工廠甚至拒絕接單，轉而生產「Labubu娃衣」等周邊，以規避違法風險。

泡泡瑪特作為正牌生產商，其Labubu產品主要於廣東東莞製造，當地聚集超過4000家玩具企業及1500家配套廠商，占據整體產能七成。儘管產能龐大，但仍無法滿足市場需求，消費者抱怨「根本搶不到」、「斷貨成常態」，不少人因而轉向仿冒品市場，加劇了版權保護的挑戰。

▲▼LABUBU,拉布布,泡泡瑪特。（圖／翻攝自微博）

除實體市場外，部分金融機構也搭上Labubu熱潮。近日傳出中國平安銀行在多地推出存款送Labubu盲盒活動，引發監管注意，相關地方監管部門已下令叫停，重申銀行不得透過實物贈品吸收存款。平安銀行則表示該活動屬部分分行自行推行，非總行統一行銷。

在Labubu熱潮帶動下，合法與非法商品交織成一片灰色市場。中國法律專家指出，仿冒行為涉及著作權、商標權及外觀設計專利侵權，商家可能面臨民事、行政甚至刑事責任。未來隨著監管升級，Labubu盜版產業恐難再維持昔日規模。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局查出4缺失
台北101「觀賞草莓月亮」視角超美！畫面曝光
醉漢躺松山車站　站務員上前關心遭重拳痛毆
汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊
快訊／49歲女開車與機車猛撞　男騎士傷重亡
LIVE／東部地區規模6.4地震強震！氣象署最新說明
館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

過年燒紙祭父「墳墓突爆炸」！陸3姊妹遭炸重傷亡　兇手大伯被判死

江西高中生申請帶「媽媽遺照」進考場　事後直奔墓地悼念

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

北半球限定「超低滿月」今登場　近年罕見位置更接近視覺地平線

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

過年燒紙祭父「墳墓突爆炸」！陸3姊妹遭炸重傷亡　兇手大伯被判死

江西高中生申請帶「媽媽遺照」進考場　事後直奔墓地悼念

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

北半球限定「超低滿月」今登場　近年罕見位置更接近視覺地平線

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

民進黨執政5縣市長今北上會卓榮泰　喊話追加預算解經費困境

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速查出4缺失

加班船太多美西線10天內最高降2000美元　美東6月中擬漲1200美元

台北101「觀賞草莓月亮」視角超美！夢幻名稱由來曝光

第二顆颱風恐誕生「像水球」3天猛砸台灣　未來24小時關鍵

家寧又發片了！神秘男子突入鏡掀討論　親買「張家檸檬綠茶」自嘲遭砲轟

資通電軍：中共歪曲事實「跨境懸賞」　公佈個資違反世界人權宣言

幼兒發展不能等！新北2場免費早療篩檢　專業評估助成長

禾馨詐保起訴109人爆案外案　業務「假冒產婦加保」爽賺理賠金

新北確保機組功能順暢　中原抽水站12日22時起蓄水試抽

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

大陸熱門新聞

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

正妹教練「奶奶」帶你做重訓！　網友直衝報名

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

她病危7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

館長赴中代購Labubu　義烏仿品竟一夜消失

過年燒紙祭父「墳墓爆炸」！陸3姊妹被炸死

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生 大學四年旅遊世界破百次

陸對資通電軍再出手　國台辦：所有人納入重點監管

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

500名美軍在台增至1千？　國台辦：美國不要越線玩火

北半球限定「超低滿月」今登場 近年罕見位置更接近視覺地平線

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

更多熱門

相關新聞

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

泡泡瑪特（POP MART）明星商品LABUBU相關產品風靡全球，創辦人王寧更是以203億美元的身價登頂河南首富，周邊商品在全球賣到「產能不足」，被稱為2025年最夯的「玩具IP」。永樂2025春季拍賣會昨（10）日在北京登場，一款被標註「全球唯一一隻薄荷色Labubu」在拍賣會上拍出108萬人民幣（約450萬元新台幣）的天價，引起外界關注。

容易沉迷盲盒的三大星座！

容易沉迷盲盒的三大星座！

Labubu仿冒工廠都哀號產能不足

Labubu仿冒工廠都哀號產能不足

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

任天堂Switch 2賣翻！偉詮電攻漲停　鴻準5月營收刷高

任天堂Switch 2賣翻！偉詮電攻漲停　鴻準5月營收刷高

關鍵字：

泡泡瑪特Labubu仿冒品熱潮盜版

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

19：00地牛翻身！國家警報大響

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

快訊／吳婉君黑底白字發聲！爆復合趙駿亞遭酸「活該被打死」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面