館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

▲網紅「館長」陳之漢昨（10日）抵上海展開中國6日行。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

記者閔文昱／綜合報導

中國泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩角色Labubu因供不應求，在全球掀起搶購熱潮，也引發大批仿冒品橫行。近期網紅「館長」陳之漢前往中國時，還接受立委徐巧芯請託幫忙代購Labubu公仔，正巧義烏市場卻在同一時間爆出「高仿Labubu一夜之間全數下架」的消息，引發熱議。

根據《九派新聞》等多家陸媒報導，義烏國際商貿城原本有多間店鋪販售高仿Labubu，但近日在當地市監局的強力取締下，不少商家選擇主動撤下貨品，甚至直言「違規總查，犯不上」。義烏市市場監督管理局強調，生產與販售Labubu需經官方授權，若涉案數量龐大，將依法移送公安處理，並鼓勵民眾提供相關線索。

▲泡泡瑪特（POP MART）明星商品LABUBU相關產品風靡全球。（圖／翻攝自微博，下同）

Labubu仿冒品早已成為地下產業鏈。根據報導，廣東東莞、浙江義烏、廣州等地的工廠長期大量生產1:1高仿Labubu，甚至號稱具「正品碼」、可通過部分平台檢測，不過近期在嚴打行動下，廠商也感嘆訂單爆量卻無力應對，一些工廠甚至拒絕接單，轉而生產「Labubu娃衣」等周邊，以規避違法風險。

泡泡瑪特作為正牌生產商，其Labubu產品主要於廣東東莞製造，當地聚集超過4000家玩具企業及1500家配套廠商，占據整體產能七成。儘管產能龐大，但仍無法滿足市場需求，消費者抱怨「根本搶不到」、「斷貨成常態」，不少人因而轉向仿冒品市場，加劇了版權保護的挑戰。

除實體市場外，部分金融機構也搭上Labubu熱潮。近日傳出中國平安銀行在多地推出存款送Labubu盲盒活動，引發監管注意，相關地方監管部門已下令叫停，重申銀行不得透過實物贈品吸收存款。平安銀行則表示該活動屬部分分行自行推行，非總行統一行銷。

在Labubu熱潮帶動下，合法與非法商品交織成一片灰色市場。中國法律專家指出，仿冒行為涉及著作權、商標權及外觀設計專利侵權，商家可能面臨民事、行政甚至刑事責任。未來隨著監管升級，Labubu盜版產業恐難再維持昔日規模。