獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

記者張君豪／台北報導

北市一民眾飼養的比特惡犬在短短11天內連續在文山區萬美街、大安區臥龍街咬傷民眾，雖然警方緊急到場處置並協助遭咬傷的機車騎士送醫治療，如今動保處連續開罰共14萬元，並沒入，2起猛犬跳車攻擊民眾過程疑點也相當多。

警方調閱監視器畫面，關鍵在於湊巧發現2起位於臥龍街、和萬美街的猛犬攻擊事件，如出一轍都是皮卡貨車電動窗先搖下後，猛犬跳出攻擊在旁的機車騎士，飼主當下向警方表示「都是愛犬lucky自己開窗」。這隻兇猛愛攻擊機車騎士的比特犬，會自己搖下車窗，也會判斷車輛停止狀態才猛撲攻擊民眾，恐是世界寵物史上首例。

而且根據「北市動物保護自治條例」10條規定，寵物飼主攜犬出入公共場所應使用鍊繩、箱籠等額外保護措施「未採取適當防護措施寵物」得交由動保處收裁定收容。





外傳徐姓飼主是北市警局某警友站站長，但此傳聞遭到兩起咬人案件轄區大安、文山二警方否認。市警局稍晚並聲明經查本局及各分局警友會，都沒有徐姓飼主成員，另經臥龍所長致電詢問徐姓飼主，本人也表示並未參加任何警友會。

至於徐男所飼養兇猛比特犬Lucky兩度攻擊路旁騎士都是所搭乘車輛路口停紅燈、車輛未行駛狀態，加上兩次Lucky都是趁車輛電動窗搖下後跳出撲咬被害騎士，究竟是Lucky太過聰明伶俐會自己打開車窗，或另有隱情仍有待警方和動保處事後調查釐清。

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