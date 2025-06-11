　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

記者張君豪／台北報導

2023年因鬥毆糾紛，事後持瓦斯槍到台北萬華鑽石大樓朝賣淫業者圍事頭部開槍的竹聯幫仁堂明仁會新店分會長陳辰，2024年1月又被刑事局查獲以靈骨塔詐騙手法、詐騙大同區知名周姓富商抵押2棟透天厝，市價超過8千萬元，但同年10月作惡多端的陳辰與2名友人到新北市五股某摩鐵開毒趴、疑因吸食毒品過量送醫暴斃，檢警驗屍發現他手臂上還有注射毒品的針孔痕跡。雖然陳嫌已經過世，刑事局偵四大隊清查他所屬明仁會新店分會幫眾在外的犯罪行為，今年2月再逮明仁會新店分會王姓成員及涉嫌暴力砸車的小弟5人到案。

▲▼竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅（圖／記者張君豪翻攝）

▲陳辰(左二)去年才因靈骨塔詐騙案遭拘提到案。（資料照／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊收網、巷弄內攔車逮捕明仁會涂姓成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊收網、巷弄內攔車逮捕明仁會涂姓成員。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊會同新北新店分局、台北市萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署調股檢察官指揮偵辦，警方接獲情資，陳辰除涉入2023年7月持槍槍擊萬華鑽石大樓賣淫集團圍事人員外，同年10月又以討債為由，教唆王姓小弟到新北新店中正路某社區地下停車場，當場持滅火器噴灑被害人車輛後並用鋼瓶砸車，由於歹徒與鑽石大樓鬥毆案件手法雷同，均穿著黃色輕便雨衣變裝犯案，警方勾稽比對證實又是明仁會新店分會成員涉案。

▲刑事局偵四大隊收網、巷弄內攔車逮捕明仁會涂姓成員。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組今年2月間執行搜索拘提行動、分赴北市萬華區、新北新店區搜索，查獲明仁會王姓成員及幫眾5人到案，並在涂姓幫眾車上查扣手機、K他命3包、毒咖啡包10包、分裝袋1批等證物，警方今年5月將明仁會成依涉犯組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦、檢察官複訊裁定涉案幫眾限制住居後飭回。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤

獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品　FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪

獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億　台灣還藏百萬美金

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
快訊／高雄地震！　最大震度4級
快訊／孫易磊遭下放二軍　登錄抹消
林岳龍涉共諜案　朱立倫下令開鍘：不容許留在國民黨內
快訊／王齊麟、陳詩媛婚後首露面　甜喊要生雙胞胎女兒
竹聯大哥嗨過頭當場慘死　5悍徒也遭團滅
快訊／南韓李在明政府釋善意　「停止」對北韓心戰廣播
護理師遭受刑人「原子筆刺臉」！頸部多處刺傷
朱立倫宣布「愛國者行動」　點藍市長、韓國瑜：進入戰鬥狀態
快訊／熱飆38.5度！12縣市「高溫警示」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

高雄混凝土車撞護欄翻覆　駕駛一度受困：踩煞車沒反應

憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

獨／移工騎「無牌機車」環山部落公墓旁自摔昏迷　送醫搶救中

台南官田果園倉庫起火「黑煙狂竄」　屋主是前總統陳水扁

「這裡不准車進！」基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

南投76歲翁誤騎國道鬼切內側！貨車閃躲險翻覆　驚嚇影片曝

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

高雄混凝土車撞護欄翻覆　駕駛一度受困：踩煞車沒反應

憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

獨／移工騎「無牌機車」環山部落公墓旁自摔昏迷　送醫搶救中

台南官田果園倉庫起火「黑煙狂竄」　屋主是前總統陳水扁

「這裡不准車進！」基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

南投76歲翁誤騎國道鬼切內側！貨車閃躲險翻覆　驚嚇影片曝

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽　殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！

深入WWDC幕後　蘋果高層揭設計革新關鍵與Siri延宕內幕

神社前露屁股蛋！台女身分曝光　倒三角裝「只遮3點陪主人散步」

毛孩走前不用只說再見！寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

大膽慣竊白天翻牆闖空宅　台南歸仁警逮人起獲贓物

快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

ChatGPT詭異「錯頻」！她困惑追問　一看回覆更震驚

韓媒報導不實！富邦否認與DalFactory簽約合作　強調從未委外經紀

史哲6月底接任高鐵董座　陳世凱駁酬庸：他是城市行銷開創者

2025公用頻道影片徵件活動開跑　張麗善邀高手記錄雲林之美

一曲《星辰大海》成名！廟會素人歌手是毒梟　過年運3百kg喪屍毒

社會熱門新聞

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

快訊／上班快改道！　國1內湖段今晨重大事故占全線

為奉養8旬父母　酒店妹北上2年就殞命

周氏蝦捲爆食安爭議　今現場店內人潮曝光

獨／前職棒球星醉駕衝球場　警驚呼：0.50很高ㄟ

準台大碩生控遭駭客取消報到　人在桃園但IP在中部

控「捐款清大」食言！曹興誠求償4千萬...法庭對戰

即／高雄工安意外！老闆遭堆高機重壓慘死　

更多熱門

相關新聞

基隆汽車女業務遭勒頸搶包　惡男躲旅館被逮

基隆汽車女業務遭勒頸搶包　惡男躲旅館被逮

基隆市一名劉姓男子於昨（10日）上午假借購車名義，約出許姓女性友人並要求其介紹車輛。許女駕車搭載劉男行經暖暖區水源路附近時，劉男藉口等候友人要求暫停車輛，隨即趁隙以預先準備的麻布纏繞電線，自後座勒住許女頸部並搶奪其錢包。警方接獲報案後迅速展開偵查，鎖定劉男藏匿之旅館將其逮捕，全案依強盜及殺人未遂罪嫌偵辦。

只是曬個太陽　180公斤鱷魚「路上違法」被捕

只是曬個太陽　180公斤鱷魚「路上違法」被捕

東沙外海漁船走私K他命+安毒市值破億　6人被逮

東沙外海漁船走私K他命+安毒市值破億　6人被逮

惹錯人！示威者嗆川普：對我們開戰

惹錯人！示威者嗆川普：對我們開戰

闖紅燈衝車陣！北市男「直直撞」詭異畫面曝

闖紅燈衝車陣！北市男「直直撞」詭異畫面曝

關鍵字：

犯罪明仁會毒品暴力逮捕刑事局偵四大隊

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

颱風最快今生成　越晚雨越大

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面