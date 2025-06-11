竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

記者張君豪／台北報導

2023年因鬥毆糾紛，事後持瓦斯槍到台北萬華鑽石大樓朝賣淫業者圍事頭部開槍的竹聯幫仁堂明仁會新店分會長陳辰，2024年1月又被刑事局查獲以靈骨塔詐騙手法、詐騙大同區知名周姓富商抵押2棟透天厝，市價超過8千萬元，但同年10月作惡多端的陳辰與2名友人到新北市五股某摩鐵開毒趴、疑因吸食毒品過量送醫暴斃，檢警驗屍發現他手臂上還有注射毒品的針孔痕跡。雖然陳嫌已經過世，刑事局偵四大隊清查他所屬明仁會新店分會幫眾在外的犯罪行為，今年2月再逮明仁會新店分會王姓成員及涉嫌暴力砸車的小弟5人到案。

▲陳辰(左二)去年才因靈骨塔詐騙案遭拘提到案。（資料照／記者張君豪翻攝）





▲刑事局偵四大隊收網、巷弄內攔車逮捕明仁會涂姓成員。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊會同新北新店分局、台北市萬華分局共組專案小組，報請台北地檢署調股檢察官指揮偵辦，警方接獲情資，陳辰除涉入2023年7月持槍槍擊萬華鑽石大樓賣淫集團圍事人員外，同年10月又以討債為由，教唆王姓小弟到新北新店中正路某社區地下停車場，當場持滅火器噴灑被害人車輛後並用鋼瓶砸車，由於歹徒與鑽石大樓鬥毆案件手法雷同，均穿著黃色輕便雨衣變裝犯案，警方勾稽比對證實又是明仁會新店分會成員涉案。

專案小組今年2月間執行搜索拘提行動、分赴北市萬華區、新北新店區搜索，查獲明仁會王姓成員及幫眾5人到案，並在涂姓幫眾車上查扣手機、K他命3包、毒咖啡包10包、分裝袋1批等證物，警方今年5月將明仁會成依涉犯組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦、檢察官複訊裁定涉案幫眾限制住居後飭回。

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