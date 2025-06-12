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賈永婕貼文曝康橋車禍險成謎　刑事局澄清：警方可要求驗尿

▲▼賈永婕明天出賽世壯運水球項目，選手證意外成為討論焦點。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕出賽世壯運水球項目，11日PO文質疑警方驗毒程序，刑事局回應了。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者張君豪／台北報導

康橋學子4月單車環台，在彰化遭毒駕駕駛逆向衝撞，造成多名學生受傷送醫，台北101董事長賈永婕昨天發文表示「交通議題真的是值得全民關注的重要議題！」她強調，在康橋環台車禍事件中，如果不是熱心人第一時間提醒她「驗毒」這件事，恐怕至今都無法得知關鍵真相，「原來根據現行制度，警方無法主動替肇事者進行毒品檢測，必須由『受害者家屬主動提出要求』才行！」

▲101大樓董事長賈永婕PO文質疑康橋車禍毒品檢驗要家屬提出，刑事局鄭重澄清。（圖／翻攝臉書）

對於賈永婕PO文觀點，並非真是警方處理車禍流程的問題；刑事局今天發聲明回應：全台警方處理車禍，警員至交通事故現場，若於車輛發現駕駛人疑似施用毒品後駕車情事，除依相關法規查處偵辦外，均可要求駕駛人配合採集尿液、或經由報請檢察官核發採集尿液鑑定許可書，警員會依職權逕行查處 ，無須由受害者提出相關要求。

警方進一步解釋，處理車禍現場，只要警員發現涉案駕駛有疑似酒駕、毒駕問題，均可職權要求駕駛受檢、包含接受酒測呼氣或者採尿檢驗毒品，若當事人拒絕，警方也可報請地檢署檢察官開立血液、尿液鑑定許可書、會同醫療機構進行強制採驗，並非如賈永婕所言「原來根據現行制度，警方無法主動替肇事者進行毒品檢測」。

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