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獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品　FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪

林睿庠毒銷全球撈30億！律師揭「高材生淪毒梟黑幕」嘆：天才也可能走入深淵
▲林男販毒1.3噸，還曾代表台灣到聖露西亞以數位犯罪分析師身分訓練當地警察部門。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

擁有奧林匹亞數學競賽銅牌、台大資管系高材生資歷的林睿庠（24歲，）因主持暗網知名的毒品交易市場「Incognito Market」，在短短兩年內交易額衝上破億美金，但總量高達新台幣30多億的毒品交易金額是該市場的營業額，並非林男實際收入，美國聯邦調查局追查，發現林男透過實名制註冊加密貨幣錢包，以「Incognito Market」管理者身分和自己私人控制加密錢包，林嫌以為透過最隱密的門羅幣和比特幣交易神不知鬼不覺，但他卻將加密貨幣在交易所兌換美金、甚至匯回台灣自己的銀行帳戶，除販毒罪外又犯下隱匿販毒贓款的洗錢罪。

▲▼獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品　FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪。（圖／翻攝自林男起訴書）

▲起訴書中詳列各項毒品重量、金額。（圖／翻攝自林男起訴書）

根據美國聯邦調查局的起訴資料，林男主持的「Incognito Market」從2021年10月到2023年8月間，總計對全球銷售安非他命112.34公斤、可卡因364.2公斤、海洛因10公斤、K他命108.6公斤、LSD 0.5公斤、搖頭丸92公斤、大麻402公斤、甲基安非他命295.41公斤、口服嗎啡1公斤、林男的隱形市場販毒網絡在短短不到2年內，透過暗網向全球行銷超過1386公斤的各類型高純度毒品。

▲林男精心架設暗網犯毒商店－隱形市場，卻栽在實名註冊這件事情上。（圖／翻攝林男起訴書）
▲林男精心架設暗網犯毒商店－隱形市場，卻栽在實名註冊這件事情上。（圖／翻攝林男起訴書）

但林男配合的中游藥頭出貨品質參差不齊，美國聯邦調查局派遣臥底購買該網站毒品時，就曾發現臥底幹員下單購買處方止痛藥，卻收到超強效麻醉劑芬泰尼的離譜案例，也因此林男除了經營犯罪事業、串謀販毒罪、洗錢罪外，也遭聯邦調查局追訴銷售摻假、錯誤標示藥物罪、總計追溯刑責最高是兩個無期徒刑、以及20年、5年徒刑。

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