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太惡搞！藏壽司回收口放保險套PO網　日本屁孩被送辦

「藏壽司」驚傳顧客惡搞事件，警方已依業務妨害罪嫌將其書面送交東京地檢署。（翻攝自tsuisoku.com）

▲「藏壽司」驚傳顧客惡搞事件，警方已依業務妨害罪嫌將其書面送交東京地檢署。（圖／翻攝自tsuisoku.com）

圖文／鏡週刊

日本迴轉壽司連鎖品牌「藏壽司」驚傳顧客惡搞事件。日本警視廳少年事件課今（23日）表示，1名16歲無業少年涉嫌在店內拍攝保險套置於盤子回收口的照片並上傳至社群平台X（前推特），導致店家被迫清潔設備並應對大量顧客查詢，妨害正常營運，警方已依業務妨害罪嫌將其書面送交東京地檢署。

綜合日媒報導，該事件發生於今年3月28日深夜，地點為「藏壽司」東京都豐島區某分店。據了解，少年當時與3名十多歲男女友人一同到店用餐，期間友人將保險套放置於盤子投入口，少年則使用手機拍照並附上「誰在這裡做那檔事啊？」等文字，上傳至社群平台。照片貼出後短時間內即吸引近1萬人瀏覽、超過1,000個讚，迅速在網路上引發關注。

據警方指出，少年已坦承所有行為，供稱「只是想發有趣的哏看看朋友反應，沒想太多就貼了」，並表達歉意：「造成重大損失，真的很抱歉。」受害店家「藏壽司」則於4月4日向警方報案。經店內監視器畫面與相關調查資料比對，警方最終確認少年身份，並立案偵辦。

事件造成店方自4月1日至8日之間，必須動員員工徹底清潔所有盤子與設備，並處理來自顧客的詢問與投訴，對日常營運造成明顯干擾。

對此，「藏壽司」發表聲明表示：「本事件行為性質惡劣，完全無法容忍。身為服務廣大顧客的餐飲業者，我們將嚴正應對。」


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