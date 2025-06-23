遭股市禿鷹圍剿險下市　福懋油創辦人大反攻

圖文／鏡週刊

老字號食品大廠福懋油（1225）險遭下市，日前好不容易交出財報重新恢復交易，但公司經營仍陷危機，因違反《證交法》遭判刑入獄的市場派興泰董事長吳金泉仍掌控過半股權，為了扭轉局勢，公司創辦人許忠明向台中地檢署告發吳金泉等人，利用相同手法炒作福懋油，從去年5月至9月間，股價由66.3元一路攀升飆漲至每股179.5元，並在股價高點倒貨給興泰公司，套現3億8千多萬元，許指控吳金泉利用違法手段持有福懋油股權，希望藉司法途徑重掌經營權，為公司找出重生機會。

老牌上市油品大廠福懋油經營權之爭糾纏不休，因董事長難產造成未如期申報去年全年財報及今年第一季財報，4月7日起遭停止交易處分，所幸福懋油6月3日及18日完成補申請，證交所19日公告，該公司從23日起恢復買賣，讓2萬5千名持有該公司股票的股民，鬆了一口氣。

▲股市大亨吳金泉多年前挹注資金到福懋油，即使入獄服刑，仍掌握過半股權。

根據本刊取得的公司派告發資料，吳金泉利用興泰公司及其子公司（昇鋒投資、泰生海洋開發、安鼎投資、美安生化科技、同安化工）持有福懋油股數合計達6萬6,717仟股（持股比例達29.06％），加上吳個人及親屬手中股票，吳派系已掌握福懋油股票超過51％的股權，公司派許家僅持有股權約30％，根本不足以抗衡市場派。

▲去年11月的臨時股東會，遭經濟部等單位否准興泰公司任福懋油董事長，致無法製作財報，今年初，被令股票停止交易。

雖然吳金泉因炒股入獄，但他個人及親屬手中福懋油股權超過一半，大過公司派許家持股。如今許家反撲，一旦司法認證違法，或許可迫使市場派出脫持股或取消投票權，如此一來可望終止經營權爭奪戰紛擾，再由創辦人許家重掌經營。

只是福懋油目前資金捉襟見肘，上週召開會議，必須以抵押營運設備方式向民間融資業者借貸周轉，未來在福懋油營業活動收入減少情況下，除既有銀行團的高額債務、利息外，每週或每月尚須負擔民間高額利息，未來如何力挽投資人的信心，讓福懋油能夠浴火重生，恐怕還有很艱困的路要走。



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