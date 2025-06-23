「白菜寶寶協會」爆斂財　遭控代孕蟑螂

▲吳素慧後來成立「白菜寶寶協會」，宣稱要推動代理孕母合法化，並且提供代辦諮詢服務。（翻攝白菜寶寶協會官網）



圖文／鏡週刊

6年前，罹患不孕症的女老師吳素慧花了200多萬元，前往烏克蘭找代理孕母生下龍鳳胎，因為媒體報導，讓她知名度大增，2年之後，她創立「白菜寶寶協會」，宣稱要推動代理孕母合法化，並且提供不孕夫妻免費服務。不過，本刊最近接獲多位民眾投訴，指控吳利用委託人求子心切的心理，不斷巧立名目收取費用，卻擺爛沒做事，甚至還在國外扣住小孩的護照、坐地起價，怒批她行徑惡劣，根本是代孕蟑螂！

▲白菜寶寶協會官網上，有許多吳素慧帶著委託人前往國外尋求代孕的照片。（翻攝白菜寶寶協會官網）

投訴人A先生說，當年看到吳素慧透過烏克蘭代理孕母，生下龍鳳胎的新聞後，便透過臉書連絡上吳，之後還親自到吳位於新北汐止的家中拜訪，吳也熱情地介紹了2、3家醫院，最後A先生選擇了幫吳成功代孕的烏克蘭醫院，卻因新冠肺炎疫情無法出國，計畫被迫中斷。

▲吳素慧6年前找烏克蘭代理孕母生下龍鳳胎，被媒體大肆報導因而聲名大噪。（翻攝娛樂蘋果派臉書）

A先生說，他跟太太瀏覽白菜寶寶協會的網站，得知還有泰國、哈薩克等選擇，但因泰國禁止外國人代孕，所以最後拜託吳協助安排他們前往哈薩克，前後給了吳40多萬元。

A妻說，去年5月，她跟丈夫及另外2對委託人跟著吳到哈薩克，準備將已出生的孩子帶回台灣，沒想到吳又說孩子的護照是俄羅斯人從莫斯科幫忙辦妥後，送到哈薩克，所以要加錢。吳後來甚至還表示，因為A先生一直抱怨，她很不滿，所以一定要加錢，最終A先生夫妻不斷向吳求情，並且付錢之後，才在去年7月順利將孩子帶回台灣，在今年1月對吳提起詐欺、背信、違反《人工生殖法》等告訴。

▲A先生夫妻前往烏克蘭時，正值烏俄戰爭，首都基輔廣場上還可看到被炸毀的車輛。（讀者提供）

除了涉嫌斂財，吳素慧還被控付費要求委託人假結婚，甚至非法從事跨國婚姻仲介！單身的C先生告訴本刊，他沒打算結婚，但想要有小孩，所以上網找到白菜寶寶協會，並且簽約，沒想到卻是一場惡夢！

C先生說：「一開始吳素慧介紹我去吉爾吉斯，說那邊單身代孕也合法，結果出發前5天卻說簽證來不及，遊說我改去烏克蘭、跟另一個也想找代孕的女子假結婚，還說會另外支付我費用，但我覺得法律風險太高，所以婉拒。」

還有一位受害者D先生，是因長輩急著抱孫子，找上吳素慧，吳表示自己常去烏克蘭，還傳了許多美女照片給D先生，說可以幫他拿到診所的邀請函、辦醫療簽證，並要D先生直接購買機票跟她前往，但需先收費2萬元。

D先生在當地得知被騙後，跟吳素慧翻臉，但一開始的2萬元吳仍聲稱給了診所，D先生不想再計較，直接飛回台灣，不願再和吳有任何瓜葛。

▲由於吳素慧不斷與委託人發生糾紛，有國外仲介公司已發出聲明，切割與白菜寶寶協會的關係。（讀者提供）

A先生等人事後得知，吳素慧之前就曾因違反《人工生殖法》被判刑，卻不知悔改，把求子心切的委託人當成斂財對象，甚至扣住小孩護照、坐地起價，行徑猶如人蛇集團，呼籲相關單位盡速介入調查，避免再有無辜民眾受害。

本刊致電白菜寶寶官網上的行動電話，係由吳素慧本人親自接聽 ，當記者詢問其是否因代辦國外代孕業務，而與許多委託人發生糾紛並遭提告後，吳女表示因身處環境吵雜、不便通話，請記者於週末後的上班日白天再來電，就掛斷電話。



更多鏡週刊報導

新聞傳真／巧立名目收費、國外坐地起價 白菜寶寶協會遭控代孕蟑螂

代孕名人爆斂財1／代理孕母幫生龍鳳胎爆紅 吳素慧被爆逼不孕夫妻幫還債

代孕名人爆斂財2／人妻拿命拚胚胎託付她後卻失蹤 吳素慧還要人違法假結婚