槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

▲濱崎真緒去年8月突然宣布自AV界引退，近日則在香港談話節目提及過往拍攝點滴。



圖文／鏡週刊

前日本AV女優濱崎真緒近日作客香港節目《晚吹－怨女俱樂部》，以流利中文暢談過往在成人影像產業中的經歷與辛酸；隨即台灣知名AV評論家「一劍浣春秋」發文時，認為她將過多責任歸咎於前經紀公司，斷言雙方梁子結大。對此，濱崎真緒接受本刊專訪，覺得名譽受損，開嗆一劍浣春秋「自作聰明」且斷章取義，不僅社群上開槓，更不排除未來訴諸法律行動。

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▲AV評論家「一劍浣春秋」（本名黃正）經常發布AV業界新訊與評論，被網友尊稱為「劍大」。 （翻攝自黃正臉書）

日前濱崎真緒透露引退AV界內幕，稱為配合順利拍攝「潮吹」，常被要求大量喝水，曾一天多達十公升，身體不堪負荷；也曾為了劇情被綁在樹上，剛好遇上地震，劇組人員竟跑光，讓她被原地丟包，「我那時真的覺得自己不是人，怎麼可以被這樣對待。」成為娛樂新聞話題。

被蹭熱度 刪文難救

只是台灣知名AV評論家「一劍浣春秋」隨即蹭熱度，發文〈濱崎真緒自爆「引退真相」！我的看法是…〉，評論上述故事外，還回顧濱崎真緒的引退聲明，說她完全沒感謝經紀公司的照顧，不合常理，唯一的解釋就是雙方鬧翻了。

除此之外，一劍浣春秋認為濱崎真緒把喝水、綁樹上遇到地震兩件事，「怪在經紀公司頭上也很匪夷所思。」「責任並不在經紀公司…和之前的經紀公司梁子結大了」等。此外，一劍浣春秋更從業界角度，質疑濱崎真緒部分說法的真實性。該文引發正反聲浪，並遭大量轉載至各地的網路平台。

▲一劍浣春秋發文認為，濱崎真緒在節目中將很多責任歸咎給經紀公司，濱崎真緒於社群發怒後，原文章已刪除，但內容早已被轉載到網路平台，讓濱崎真緒很困擾。 （翻攝自PLAYNO.1官網）

本刊掌握消息，一劍浣春秋的評論一出，濱崎真緒曾主動私訊聯絡，只是對方僅回應該文為「主觀觀點」，無意捲入她與前經紀公司之間恩怨。後來一劍浣春秋刪除爭議文章，之後未再回應。本刊取得濱崎的書面聲明，她表示雖然文章已刪除，但內容仍被多個網路平台轉載、散播，嚴重造成她的困擾；並強調若對方不公開以書面道歉，將考慮採取法律行動，追究名譽損害責任。

大表不滿 社群發火

此外，濱崎真緒解釋：「當時節目內容分為三部分，一、在AV行業的辛酸經歷；二、難忘的經歷分享；三、引退的真正原因。然而，黃正先生（即一劍浣春秋）的文章斷章取義，把前兩個主題的內容歸咎於前公司。」其實濱崎真緒早先已透過社群表達不滿，她對一劍浣春秋這類「未看完整節目就發表評論」的行為感到困擾，更直言：「如果有人想繼續當事務所的舔狗，還是別再拿我當話題吧。」

▲一劍浣春秋（右）曾在YouTube頻道分享與逾200位女優合作的幕後經驗。左為未步奈奈。 （翻攝自黃正臉書）

濱崎真緒去年8月在台北成人展突然宣布引退，結束13年女優生涯，並以「DJ Mao」名義活躍於DJ界。至於一劍浣春秋則為台灣知名AV評論人，長年關注產業、撰寫評論，經營網站每日流量高達數十萬，常舉辦女優來台見面會與攝影活動，並以YouTuber身分分享與逾200位女優合作的經驗；沒想到如今踢到鐵板，與濱崎真緒槓上。



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