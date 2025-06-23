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濱崎真緒曝引退遺憾　拍13年AV「大腦死掉了」

濱崎真緒回顧13年的AV女優生涯，說那時的自己「大腦死掉了。」（濱崎真緒提供）

▲濱崎真緒回顧13年的AV女優生涯，說那時的自己「大腦死掉了。」（濱崎真緒提供）

圖文／鏡週刊

前AV女優濱崎真緒近日不滿AV達人一劍浣春秋的評論文章，認為他曲解了她在香港談話節目的發言，要求對方公開道歉。她接受《鏡週刊》專訪，回顧13年來的AV女優生涯，坦言一切都照著經紀公司安排走，每天按表操課，形容那時的自己「大腦死掉了」。

「生活就是看公司給的拍攝表，重複做一樣的事，幾點到片場、幾點拍攝、拍完回家。」她說，連「吃飯」「上廁所」「洗澡」「喝水」的時間都被排進流程裡。當時她也被灌輸「脫衣服才能取悅大家」的觀念，不知不覺就學會擺出捧胸、翹臀的性感姿勢。

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曾被公司灌輸「脫衣服才能取悅大家」的觀念，濱崎真緒曾一度認為直接在工作人員面前更衣才是敬業表現。（翻攝濱崎真緒INS）

▲曾被公司灌輸「脫衣服才能取悅大家」的觀念，濱崎真緒曾一度認為直接在工作人員面前更衣才是敬業表現。（翻攝濱崎真緒INS）

每天都在做一樣的事，對戲的也是熟面孔，濱崎回想那段時間幾乎不需要動腦，生活圈小到沒機會認識新朋友。她說：「除了拍片，就是上網看這週作品排第幾，有沒有新人出現。」女優之間也有競爭壓力，「萬一排名掉下來，搞不好就接不到工作了。」

濱崎真緒自2017年以藝名「DJ MAO」活躍音樂圈，曾打入世界百大性感DJ榜。（翻攝濱崎真緒INS）

▲濱崎真緒自2017年以藝名「DJ MAO」活躍音樂圈，曾打入世界百大性感DJ榜。（翻攝濱崎真緒INS）

引退快一年，被問有沒有遺憾，她想了一下說：「大概是來不及拍引退作品吧。」她透露，去年因工作要出國，到了機場才發現機票名字被打錯，公司同事早已搭上前一班飛機無法聯絡，只能靠她自己和航空公司協調補差額，才成功登機，也讓她決定在活動上宣布引退。她說，雖然是自己做的決定，但沒能用一部引退作品好好結尾，還是有點可惜。

濱崎真緒用自己努力證明，不脫衣服也是可以賺錢的。（翻攝濱崎真緒INS）

▲濱崎真緒用自己努力證明，不脫衣服也是可以賺錢的。（翻攝濱崎真緒INS）

現在的她以「DJ MAO」身分活躍於音樂圈，在香港、台灣、美國、英國等地已有豐富表演經驗，也發行了自己的歌曲，近期還有寫真集計畫。很多人好奇，沒當AV女優後收入是不是少很多？她搖搖頭笑說：「現在賺得比以前多很多。」她解釋，AV女優分為專屬與企劃兩類，前者酬勞高，後者像「工地工人」，拍越多賺越多。「也許有些人不敢引退，是怕沒收入，但引退後會發現『不脫衣服也能賺錢』。」


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