消防署30周年補助南投救災設備　賴清德試用遠距遙控無人消防噴水車

▲總統賴清德實地試用遠距遙控無人消防噴水車的操控性能。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部消防署今年歡度30周年署慶，除有南投竹山鎮消防訓練中心第二期工程近日落成啟用，也持續補助縣市消防車暨科技救災無人載具等設備；南投副縣長王瑞德指出，消防署113年補助該縣近1億元，陸續增購各式消防車、雲梯車等，對全縣消防救災助益很大。

消防署30周年署慶暨消訓中心第二期工程落成啟用、補助縣市消防車暨科技救災無人載具典禮20日登場，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、內政部部長劉世芳、環境部次長葉俊宏、消防署署長蕭煥章、王瑞德等來賓共同剪綵及揭幕；賴清德除將象徵消防設備補助的消防車模型交予王瑞德，也實地試用遠距遙控無人消防噴水車的操控性能。

王瑞德回顧，消防署當年從警政署獨立出來後，選定目前的消防訓練中心位址進行籌建，他時任主管濁水溪的水利署第四河川局長，本已規劃該用地做為防汛備料及水環境營造場域，不過當時的消防署長到彰化縣溪州當面向他提出需求，他也慨然促成，還為基地新建堤防加強保護，間接促成在消訓中心於竹山鎮成功籌設；如今消防署30周年，他特別有感，也衷心祝賀。

王瑞德指出，消防署對南投縣的補助，113年有將近1億元，共增加13部的水箱消防車，今年將再增加兩部水庫消防車、經費約1800萬元，預計明年還會增加一部雲梯車、估計經費為3650萬元，他非常感謝消防署重視該縣的消防設備更新與充實的需求，期待會有更多消防車、消防機器人及無人機。

王瑞德強調，「南投縣再窮，消防的錢不能省」，所以縣長許淑華上任後，已把消防弟兄員額擴編33%、增加到559人，超勤加給也增加到1萬9000元，希望在設備、士氣上盡力給予消防人員支持鼓勵；另針對偏遠原鄉的消防救護困境，縣府也積極增設山地消防站來補強，目前已規劃在伊達邵、地利、法治、萬豐等地優先籌設。

縣府指出，20日活動流程尚包括志工及義消中程計畫裝備器材補助儀式、消防署30年回顧及展覽、公共藝術揭幕及2期工程新建設施導覽及特搜裝備器材展示與展演等。