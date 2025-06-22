賴清德列台灣當前5大威脅　國家認同混淆、滲透、交流統戰

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／新北報導

總統賴清德22日發表「團結國家十講」的第一講，本次演說主題為「國家」。其中，在談及台灣當前的外在威脅時，他列舉「5大威脅」，包括中國對國家主權、軍事滲透、國家認同混淆、兩岸交流統戰，以及藉由融合發展吸引台商台青的威脅。

賴清德說，台灣最主要有五個威脅：中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透以及間諜活動威脅、中國混淆國人對國家認同之威脅、第四是中國屆兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅、第五是中國藉融合發展吸引台商台青之威脅。

賴清德表示，他常常看到，中國時常提議說，歡迎台灣人、年輕人去中國創業，去那邊就業。不過他說，大家都知道，中國年輕人失業率曾經到20幾％，後來就不再報導了，因為越來越嚴重。

賴清德表示，台灣人有一個俗語，「家己揹金斗甕，閣替人看風水」，自己的問題那麼大，所以台灣的年輕人、台灣的民眾要清楚，台灣這麼好，民主社會、自由的國家，提供每一個人創業發的機會。

賴清德指出，七大工業國領袖發表公開，台海和平穩定對國際安全繁榮不可或缺，同時也強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變台海現狀。換句話說，中國威脅固然是台灣問題，也是國際社會關注問題，因為台灣安全跟台海和平穩定牽涉到世界安全與繁榮。這我們每一天都有，我們國防部、軍聞社每天都會發佈，共軍機艦持續擾台，我們要勇敢面對。

賴清德表示，為了要保護台灣，守護民主、保護人民、維護經濟發展的成果，他特別召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，並提出十七項因應策略，希望國人團結合作。團結守護我們的國家，團結守護我們台灣亮眼的經濟成就，還有傲人的自由的民主表現。