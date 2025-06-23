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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆賴清德「團結十講」大談國家搞台獨　柯志恩：愛哪一國？

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對總統賴清德昨日的「團結十講」首場演說，國民黨立委柯志恩今（23日）痛批，賴清德談話中多次提及「台灣是一個國家」「台灣是一個國家」，果然是台獨的務實工作者，當了一年多的中華民國總統，還不時台獨魂上身，聲稱要「團結守護我們的國家」，實際在偷渡「台獨」，整個演說就是想把「台灣認同」轉為「台獨認同」，大搞分裂與對立，「到底是愛哪一國？」

賴清德在演說中提及中國依據聯合國2758號決議文主張擁有台灣，但他強調台灣原住民屬南島語系，與中國無關。他還引用美國前國務卿布林肯的祝賀，稱布林肯公開稱呼他為「台灣民選第五任總統」。柯志恩對此表示，雖然國內朝野皆反對2758號決議文，但賴清德主張「台灣是一個國家」的論述可能隱含台獨意圖，並指出國際社會支持台灣並不等於支持台獨，尤其美國多次表達反對台獨的立場。

柯志恩也批評，民進黨執政以來，台灣邦交國數目逐漸減少，為何許多國家包括美國在內，皆未與台灣建交？但馬英九執政時還能藉由各種努力，突破中共的框架，出席並參與了世界衛生大會（WHA）和國際民航組織，但民進黨接任後，不但未能在馬政府的基礎上更有作為，反而不得其門而入，且換來更大的屈辱，賴清德的「台獨之路」真能帶給台灣和平幸褔嗎？

至於賴清德在演說中還提及清朝割讓台灣給日本後，台灣人民展現強烈抵抗意志，並於殖民時期英勇抗日。柯志恩則說，這段歷史雖值得敬佩，但指出當時的台灣先人多希望回到清朝統治，並非追求台灣主權，質疑賴清德是否曲解歷史用以支持台獨論述。

柯志恩強調，台灣多數祖先來自中國，行政院將人口分類中的「漢人」改為「其餘人口」，試圖弱化兩岸關係，民進黨欲以「台灣國」取代「中華民國」，是不是叛國之行為？尤其賴清德是依「中華民國憲法」宣誓就任為總統，此舉有恪守憲法嗎？除了借殼上市，是否一再用「台灣意識」不斷洗腦和概念抽換，意圖欺騙國人社會？

最後，柯志恩表示，真正要取代、消滅、謀害中華民國，背棄中華民國憲法的是賴總統及民進黨，「才是分裂國家的罪人！」

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國民黨柯志恩賴清德團結十講總統府兩岸關係

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