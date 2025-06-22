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賴清德首場團結十講有3大亮點　演說以「台灣主體性」貫穿全文

▲▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／新北報導

總統賴清德22日發表「團結國家十講」的第一講，本次演說主題為「國家」，以「台灣主體性」貫穿全文。一位黨政人士受訪時表示，總統演說可彙整成三個亮點：第一，以總統高度反對中國曲解聯合國2758決議文；第二，以歷史論述台灣起源於獨立生態系；第三，闡述前總統李登輝是首位民選總統，具歷史開創性地位。

賴清德「團結國家十講」第一講的主題為「國家」，他以「台灣主體性」來貫穿全文，並透過台灣史觀結合新論述，強調「台灣是國家」，而且「中華人民共和國從未統治過台灣」的基本論調。

一位黨政人士受訪時，歸納賴清德長達45分鐘的演說內容，可彙整成三大亮點：首先是「以總統高度反對中國曲解聯合國2758號決議」，他說，賴清德針對中國扭曲1971年聯合國大會第2758決議文「聲稱擁有台灣」的論述，進行強有力的反駁。

黨政人士表示，賴清德在演說中強調聯合國2758號決議文僅只處理聯合國席次代表問題，無涉台灣，並詳列國際社會諸多友盟與國會不承認中國對台灣主權的主張。賴清德藉此突顯台灣與友盟協力共撐民主保護傘，以及對台灣內部訴諸團結之必要。

他認為，2758決議是一個新起點，使各國逐步正視與討論台灣的國際地位、以及台灣的國際事務實質參與空間和貢獻，強調「台灣並非中國自古以來的一部分」、「中華人民共和國從未擁有台灣」。

接著，第二個亮點是「以歷史論述台灣起源於獨立生態系」，黨政人士表示，賴清德演說從歷史角度詳述台南左鎮文化與大坌坑文化等歷史爬梳，定調台灣源起於獨立生態系，溯源出台灣是南島文化起源地，演講中除了舉去年出訪太平洋三個友邦國家感受文化同源為證，也進一步以台灣家族歷史為例，詳述台南的蕭壠事件、杜仔頭事件、鐵線橋事件、蚵寮事件、竹篙山事件。

他說，這些事件的參與者都是以 「竹篙湊菜刀」的精神，持續對抗入侵者，一路再詳述西來庵事件、霧社事件等，都一再呼應賴清德多次提及的觀點，就是台灣民眾不分族群，也不分先來後到，軍民團結守護家園抵抗侵略、「反侵略」的理念。

第三個亮點，則是「闡述前總統李登輝是首位民選總統，具歷史開創性地位」。黨政人士表示，賴清德在演說中提到，1996年李登輝當選台灣首位民選總統，台灣共經歷陳水扁、馬英九與蔡英文，以及他自己共5位歷任、現任總統，而且都是由2300萬台灣人一票票選出來的。

黨政人士表示，賴清德這是在演說中展示出一張人物排列的圖像，以「民選」來對比「威權」，而且論述「主權、政府、土地、人民」的4個「國家要素」，論證中華民國、中華人民共和國互不隸屬的事實。

▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

▲▼總統賴清德出席團結台灣十講第一講。（圖／記者李毓康攝）

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賴清德國家主權台灣歷史民選總統反對曲解

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