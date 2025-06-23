颱風聖帕「往日本」對台無影響　周末恐又有熱帶系統發展

記者周湘芸／台北報導

周三前以午後雷陣雨天氣為主，周四起隨著南方雲系北移，各地降雨增加，南台灣整天有不定時降雨，其他地區午後雷雨範圍擴大。另外，熱帶性低氣壓今天上午增強為第2號颱風「聖帕」，距離遙遠，對台灣沒有影響，但周末至下周初期還有熱帶系統可能發展，屆時可再觀察。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

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中央氣象署預報員謝佩芸表示，台灣目前仍在太平洋高壓範圍內，天氣穩定，午後雷陣雨影響範圍不多，未來幾天仍為高溫悶熱天氣，山區有局部雷陣雨。今、明天午後大台北平地及周三中南部局部地區有雷陣雨。

謝佩芸表示，熱帶性低氣壓今天上午8時形成今年第2號颱風「聖帕」，距離遙遠，對台灣完全沒有影響，未來朝日本南方移動，明、後天逐漸接近日本過程中，強度就會逐漸減弱，除了對台灣無直接影響，對日本影響也有限。

她指出，台灣目前在高壓區範圍，南海及菲律賓東方海面為低壓區環境，周末至下周初期有熱帶系統可能發展，但目前都還沒成形，可再觀察。另外，周四起南方水氣逐漸接近台灣，降雨機率提高。

▲「聖帕」颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

謝佩芸表示，目前台灣上空都是晴朗無雲，今、明天西半部高溫約33至35度，東半部32至33度，中南部內陸近山區、大台北盆地及花東縱谷要留意36度高溫。

降雨方面，她表示，今天中午至下午雷陣雨以山區為主，大台北平地也有短暫陣雨，晚間就會趨緩。明天清晨至上午中南部沿海有零星降雨，午後大台北地區也有雷陣雨。周三隨著風向轉變，午後雷陣雨往桃園以北跟中南部地區。周四南方水氣增多，南部、東南部整天都有局部短暫陣雨，清晨至上午中部也有局部短暫雨，其他地區午後雷陣雨擴及平地。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）