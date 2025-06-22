周三前防午後雷雨　熱帶低壓明天成颱朝日本前進

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD03今天下午生成，預計朝日本方向前進，對台灣沒有影響。未來一周高溫炎熱，周三前以午後雷陣雨天氣為主，周四起南方雲系影響，水氣增多，南部地區整天都有不定時降雨，午後各地都有雷陣雨，並持續到7月初。

中央氣象署預報員張承傳表示，周三前各地為多雲到晴，午後有雷陣雨天氣，清晨至上午中南部要留意零星雨，明、後天午後雷雨範圍與今天類似，主要在大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雨。周三由於風向轉變，午後雷陣雨則在大台北、中南部地區及其他山區。

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他指出，周四南方雲系北移，水氣增多，南部及東南部整天不定時有短暫雨，其他地區也有午後雷雨，中部以北、宜花地區要特別留意，預計類似的天氣會持續影響到7月初。

溫度方面，張承傳表示，未來一周沒有太大變化，高溫都在32至35度，明、後天大台北、中南部及花蓮地區有36度高溫。

另外，他指出，熱帶性低氣壓TD03今天下午在硫磺島東南東方形成，朝日本方向前進，預計明天有增強為颱風趨勢，但成形不到2天，預計周三就會在接近日本時減弱，由於距離台灣都有將近2千公里，因此不會造成影響。另外，周四起南海及菲律賓東方海面逐漸為低壓帶，是否有其他熱帶擾動屆時再觀察。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）