2號颱風最快今生成　變天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今年第2號颱風「聖帕」最快今天生成！中央氣象署預報員林定宜表示，預估往日本，對台灣沒有影響；而周四起水氣增多，南方雲系北移，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼熱帶低壓發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天風向吹偏南到西南風，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜說，周二、周三清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，周二午後大台北、東北部、其他山區局部短暫雷陣雨；周三午後大台北、中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；周四至周日水氣增多，南方雲系逐漸北移，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，林定宜表示，12小時內有發展成輕度颱風趨勢，對台灣沒有影響，預估未來往日本，就算成颱也是「短命颱風」，到不了日本就結束。

至於月底是否可能還有其他颱風生成，林定宜分析，不是每個模式都有做出颱風，可能有熱帶系統發展，但生成位置、強度不太一樣，分歧度很大，還要再觀察。

▼熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

