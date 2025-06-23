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可能有雙颱　聖帕估今生成大迴轉路徑曝

（圖／NOAA）

▲熱帶低壓發展中。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風聖帕將於今天下午形成，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉遠離；歐洲系集模式第6至9天模擬圖則顯示，關島附近另有熱帶擾動發展成輕颱機率提高至30%，向台灣東南方海面逼近，9天內台灣尚無被侵擾機率，但10天後則需密切觀察模式調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三台灣在暖氣團內，各地大致為晴午後多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率，其中亦有局部較大雨勢的機率。

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▼吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱聖帕將於今下午形成，與最新歐洲系集模式模擬皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉遠離（下圖左）；下周二晚間8時歐洲系集模式機率模擬圖顯示，台灣東南方海面輕颱機率提高至30%，但未來9天內台灣尚無被侵擾機率（下圖右）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

吳德榮說，周四至下周三各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但台灣附近水氣增多，大氣不穩定度提高，午後有局部短暫陣雨或雷雨，對流略增強、影響範圍略擴大。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱聖帕將於今下午在關島北方海面形成，與最新歐洲系集模式模擬皆顯示，朝西北向日本逼近，再向東北大迴轉減弱遠離。

吳德榮分析，歐洲系集模式第6至9天的模擬圖則顯示，關島附近另有熱帶擾動逐漸發展，輕颱機率提高至30%，向台灣東南方海面逼近，9天內台灣尚無被其侵擾的機率，但10天後則需密切觀察模式調整；而南海未來10天內輕颱發展機率則在20%以下，且無侵台機率。

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