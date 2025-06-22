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美軍轟炸伊朗震撼北京！澳媒：川普「威脅中國」　嚇阻武統台灣野心

記者羅翊宬／綜合報導

美國派遣B-2轟炸機針對伊朗境內3座核設施展開軍事打擊，引發國際高度關注。澳洲媒體分析，這項行動不僅是中東局勢的回應，更向國際釋出明確戰略訊號：美國未退回孤立主義。分析認為，美國仍有意願並具能力在全球多線部署、支援盟友。此舉對中國是否進一步擴張、特別是動武攻台，具有關鍵嚇阻意涵。

▲▼ 美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

根據《澳洲人報》報導，美國出動B-2匿蹤轟炸機精準攻擊伊朗核設施，表面上是為了阻止伊朗發展核武，但同時也在印太地區重新釋放戰略訊號，展現美國在面對盟友與國家利益受威脅時，依然會果斷採取軍事行動。儘管部分分析人士擔憂美方重新聚焦中東可能分散在印太地區的資源與注意力，但這次行動反而被視為重建嚇阻力的契機。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前在新加坡「香格里拉對話」強調，印太地區仍是美國最優先的戰略重心。此次對伊朗的空襲，也被視為強化印太地區安全架構的重要一環。報導指出，這樣的軍事決策，間接對中國釋出警訊：即使面對多方挑戰，美國也有能力跨區域出手，嚇阻任何片面改變現狀的行動。

回顧俄烏戰爭，國際社會雖言辭強硬譴責俄羅斯，但實際軍援進度緩慢，導致中國與俄方對國際反應判斷保留，並在區域行動上日趨強勢。中國近年不僅頻繁對台實施軍事包圍演訓，並模擬進行飛彈攻擊，甚至在南海發射水炮驅趕菲律賓船隻，對澳洲軍機、艦艇也頻繁進行危險攔截，持續擴大其地區影響力與壓力。

報導強調，美軍此次對伊朗出手，無論外界如何評價，已在某種程度上重建其在印太地區的強大嚇阻力。這也與過去國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭所表現出的相對沉默形成明顯對比。且美軍此次行動對北京構成明確訊號：挑釁行為不會毫無代價。

報導最後指出，全球局勢正迅速演變，愈來愈多國家傾向以武力推動國家利益。在這樣的國際氛圍下，若澳洲要維護自身利益、並對區域嚇阻力有所貢獻，必須加速提升軍事實力與戰略韌性，不能僅止於外交聲明。這同樣也對包括台灣在內的區域國家提出警示：應正視威脅，並強化自我防衛能力。

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