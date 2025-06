披薩訂單再度暴增！五角大廈附近店家「異常忙碌」　精準預測空襲

▲五角大廈附近的披薩店是否訂單流量暴增,成為窺探美國軍事部署的風向球。(圖/記者蕭筠攝)

記者羅翊宬/綜合報導

美國總統川普在社群平台Truth Social宣布,美軍已針對伊朗福爾多、納坦茲與伊斯法罕3處核設施發動空襲,引發國際關注。巧合的是,就在此次軍事行動前不到一小時,一個名為「五角大廈披薩報告」的社群帳號指出,五角大廈附近的Papa Johns披薩店出現「高度」訂單流量,成為社群媒體預測軍事行動的另類依據。

根據美媒《福斯新聞》,社群平台X的帳號「五角大廈披薩報告」曾於6月初精準預測以色列對伊朗的初步打擊,引發網友對其「軍事前兆偵測」能力的關注。不過,該帳號卻再度於22日上午7時(台灣時間)發文警告,稱距離五角大廈最近的Papa Johns披薩店出現異常高的訂單流量,而這發生在美軍向伊朗發起空襲的前一小時。

此時,距離同地點不遠、過去也被外界封為「軍事動向指標」的Freddie’s Beach Bar,則出現異常冷清的情況,與一般週六晚間的人潮形成對比。

HIGH activity is being reported at the closest Papa Johns to the Pentagon.



Freddies Beach Bar is reporting abnormally low activity levels for a Saturday at 7:11pm ET.



Classic indicator for potential overtime at the Pentagon. pic.twitter.com/TyvtozepHP