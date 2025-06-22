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披薩訂單再度暴增！五角大廈附近店家「異常忙碌」　精準預測空襲

▲▼達美樂春節限定「龍蝦舞干貝火山披薩」、「香蕉巧克力披薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲五角大廈附近的披薩店是否訂單流量暴增，成為窺探美國軍事部署的風向球。（圖／記者蕭筠攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在社群平台Truth Social宣布，美軍已針對伊朗福爾多、納坦茲與伊斯法罕3處核設施發動空襲，引發國際關注。巧合的是，就在此次軍事行動前不到一小時，一個名為「五角大廈披薩報告」的社群帳號指出，五角大廈附近的Papa Johns披薩店出現「高度」訂單流量，成為社群媒體預測軍事行動的另類依據。

根據美媒《福斯新聞》，社群平台X的帳號「五角大廈披薩報告」曾於6月初精準預測以色列對伊朗的初步打擊，引發網友對其「軍事前兆偵測」能力的關注。不過，該帳號卻再度於22日上午7時（台灣時間）發文警告，稱距離五角大廈最近的Papa Johns披薩店出現異常高的訂單流量，而這發生在美軍向伊朗發起空襲的前一小時。

此時，距離同地點不遠、過去也被外界封為「軍事動向指標」的Freddie’s Beach Bar，則出現異常冷清的情況，與一般週六晚間的人潮形成對比。

該帳號表示，這樣的餐飲消費異常模式，是「五角大廈可能加班」的經典指標，往往意味著重大軍事行動即將展開。果不其然，川普隨後便在Truth Social宣布，美軍已對伊朗3處核設施進行轟炸，並強調「主目標福爾多核設施遭投擲滿載炸彈」。

川普在貼文最後一句表示「感謝您對此事的關注」，也被該帳號同步引用，顯示其對此次行動的關注早有準備。

除了五角大廈周邊的異動，該帳號還在川普演說前半小時指出，美國中央司令部所在地——佛州麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）附近的Domino’s披薩店也出現「巨大流量激增」，時間為晚間9時36分，再度引發外界對「披薩訂單」與軍事行動間可能關聯的討論。

川普在演說中對伊朗發出強硬警告，若德黑蘭當局不尋求和平，未來將面臨更多攻擊。整起行動不僅震撼中東，也意外讓披薩訂單成為觀察美國軍事部署的另類風向球，引起各界熱議。

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