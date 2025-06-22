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美軍出兵轟炸伊朗！紐時：中國「損失最慘重」　關鍵原因曝

記者王佩翊／編譯

美軍出動B-2轟炸機空襲伊朗3處核設施，此舉使得本就緊張的中東局勢急速升溫，並引發國際關注，但中國迄今尚未對美國的行動作出回應。根據《紐約時報》報導，這場衝突可能對遠在亞洲的中國造成重大影響，尤其是在能源供應和中東戰略地位方面。

▲▼ 美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國轟炸伊朗核設施之後，總統川普在白宮發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普22日上午發表全國演說，宣布伊朗核設施已經被徹底摧毀，他更放話表示，伊朗如果敢做出反擊，美國會做出比此更強硬的回擊行動。美方聲稱，此舉是為了遏制伊朗造成的核威脅，如果伊朗不尋求和平解決，美國還能攻擊更多目標。

根據《紐約時報》報導，伊朗為中國在中東提供了重要的立足點。中國一直依賴這個夥伴來對抗在中東地區擁有數萬軍隊的美國，並影響美國在此的影響力。

此外，中國是伊朗石油的主要買家，以折扣價購買伊朗出口的幾乎所有石油，並透過秘密油輪船隊避開美國制裁。值得注意的是，中國有一半的進口石油需經由荷莫茲海峽運輸。荷莫茲海峽掌管全球五分之一的石油運輸，一旦伊朗將其視為報復手段，封鎖荷莫茲海峽，全球油價也將跟著飆漲，甚至導致石油危機。

如今中國正在努力扭轉經濟疲軟的局面，若能源價格因以伊衝突上漲，無疑將加重其壓力。然而，專家直言，中國不太可能在軍事上直接支持伊朗，尤其是在美國已經介入的情況下。

美國企業研究所的庫伯表示，中國缺乏派遣軍隊保衛伊朗設施的能力，更可能選擇低調提供物質支持或人道援助，亦或者是口頭上的支持。

曾任白宮和美國國務院中國政策高級官員葛維茨（Julian Gewirtz）也提到，中國目前的優先事項是保護其在中東的公民和資產，而非推進更廣泛的外交行動。有分析認為，中國在中東的角色主要是商業和經濟層面，因此不願冒險對合作夥伴施加壓力，以免削弱自身在中東的地位。

此外，報導指出，中國或能從美國這次行動中觀察川普政府的外交政策及武力使用的意願，這可能影響中國評估，美國是否會在台海衝突中保衛台灣。

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