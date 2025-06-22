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伊朗致函聯合國　要求召開安理會緊急會議

▲▼ 聯合國安理會。（示意圖／路透）

▲伊朗要求聯合國安理會立即召開緊急會議。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國空襲伊朗3處核設施，對此，伊朗22日認定美方是蓄意、預謀、無故發動攻擊，要求安理會立即召開緊急會議。在此之際，多國領導人已對美方襲擊行動表態。

CNN、天空新聞等報導，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）透過信函向聯合國表示，美國非法動用武力侵犯伊朗伊斯蘭共和國主權和領土完整，這對區域和國際和平安全構成嚴重威脅。

伊拉瓦尼證實，伊朗核設施遇襲的時間點為伊朗當地22日凌晨，對方攻擊目標為福爾多、納坦茲以及伊斯法罕核設施。他稱，美國對伊朗核設施的襲擊行動為蓄意、預謀且無故，並宣稱以色列擁有核武器。

伊拉瓦尼指出，美國襲擊行動違反聯合國憲章以及禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty，NPT），敦促召開緊急會議進行相關審查，採取必要措施並予以譴責。

在此之際，國際社會也對美方襲擊行動做出表態。

以色列總理納坦雅胡透過聲明表示，恭喜川普總統，果斷決定以美國正義且強大武力打擊伊朗核設施，這將改寫歷史，歷史將記錄川普總統採取行動，阻止世界最危險政權獲得世界最危險武器。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）提到，美軍襲擊核設施的行動極其危險且令人憤慨，「伊朗將保留所有選項」，來捍衛主權、權益以及人民。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對於美軍空襲行動感到相當震驚，稱這是對國際和平與安全的直接威脅，警告局勢恐將迅速失控，引發對平民、地區乃至全球的災難性後果。英國首相施凱爾（Keir Starmer）指出，「伊朗核計畫對國際安全構成威脅，絕不能讓伊朗發展核武，美國已採取行動減緩這項威脅。中東情勢依然動盪，維護區域穩定是當務之急，呼籲伊朗重返談判桌，透過外交管道結束這場危機」。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）說，已知悉過去24小時的事態發展，包括美國總統川普宣布對伊朗核設施進行打擊，當前最重要的是避免局勢升級，「紐西蘭支持外交努力並呼籲各方重返談判桌。外交途徑將比進一步軍事行動帶來更持久的解決方案」。

澳洲政府發言人表示，伊朗發展核武與彈道飛彈計畫一直以來都是對全球和平安全的威脅，澳洲持續呼籲各方冷靜克制，透過對話與外交手段化解衝突。

墨西哥外交部呼籲有關各方展開外交對話，促進中東衝突和平解決。委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）表示，「委內瑞拉譴責美國對伊朗的軍事侵略，並要求立即停止敵對行動」。古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）譴責美國轟炸伊朗核設施的行動，「這構成對中東衝突的危險升級」。

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