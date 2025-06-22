伊朗福爾多核設施出現2次高溫訊號　NASA監測數據曝光

▲福爾多核設施附近出現2次高溫訊號 。（圖／翻攝自NASA FIRMS）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）火災資訊資源管理系統（FIRMS）數據顯示，在伊朗當地22日凌晨，福爾多核設施附近出現2次高溫訊號。

CNN引述FIRMS資料指出，第一次高溫訊號出現在當地22日凌晨2時29分，第二次高溫訊號是在凌晨2時54分出現，這兩次高溫訊號均落在美國總統川普宣布空襲伊朗相關消息之前。

事實上，自以色列6月中旬開轟伊朗以來，福爾多核設施附近並無記錄到其他高溫訊號，直到這次美軍空襲。川普宣稱美軍動用號稱「碉堡剋星」的GBU-57鑽地炸彈（MOP）攻擊伊朗3處核設施，每個目標精準投下兩枚炸彈；不過另據CNN消息，美國動用6架B-2轟炸機，向福爾多核設施投下12枚碉堡剋星炸彈。

針對美國對核設施的攻擊行動，伊朗證實3處核設施遇襲，但淡化美軍攻擊所帶來的影響，宣稱核設施早已提前完成撤離，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）至今尚未親自出面回應。

伊朗議員萊希（Manan Raisi）宣稱，美軍攻擊僅觸及地面，福爾多核設施並未嚴重受損。

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）22日表示，在伊朗3處核設施遭遇空襲之後，並未接獲任何場外輻射量上升的通報。