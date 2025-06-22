快訊／川普發表演說：伊朗關鍵核設施已被「徹底摧毀」！

▲美國總統川普就空襲伊朗核設施行動發表演說 。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美軍空襲伊朗3座核設施，總統川普則於美東時間21日晚間10時（台灣時間22日上午10時）在白宮發表全國演說。川普提道，伊朗的關鍵核設施已被完全徹底摧毀。

川普稍早宣布美軍完成對伊朗3座核設施的空襲行動，目標包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）。美軍出動包含B-2匿蹤轟炸機在內的重型軍力，而此舉也形同美國正式介入這場以伊衝突。

川普表示，「這些名字大家這些年早就聽過了，它們就是伊朗那個可怕又具有毀滅性的計畫的核心。我們這次的目標，就是要徹底摧毀伊朗的鈾濃縮設施（nuclear enrichment facility）。」

川普強調，「這次空襲是壯觀的軍事勝利。」他表示，關鍵的鈾濃縮設施已經「完全被徹底摧毀」（totally and completely obliterated）。

對此，他強調，「伊朗這個中東惡霸（the bully of the Middle East）現在必須和平相處，如果他們不願意這樣做，未來的襲擊規模會更大，難度也更高。伊朗最好保持和平，否則將遭遇比過去8天更慘烈的悲劇。記住，還有很多目標沒有實現。」

川普也表示，美國五角大廈將會在美東時間22日晚間8時舉行記者會說明這項行動。