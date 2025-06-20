實例說法敲警鐘　北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

▲北港警分局積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

適逢畢業季，北港警分局展開全面安全行動，不僅派員巡守各級學校畢業典禮，確保活動順利進行，更積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。活動現場氣氛熱烈，學生們踴躍發問，並表示對常見犯罪手法有了更清晰的認識。

偵查隊副隊長陳昱銘應國立北港高中的邀請，以深入淺出的方式分享詐騙案例，提醒學生詐騙集團常利用「高報酬、輕鬆工作」等誘因，吸引青少年誤入歧途。活動中，他以實際案例分析詐騙手法的多樣性與隱蔽性，從遊戲點數詐騙到非法帳戶租借，逐一解釋其中的陷阱。

除了詐騙議題，陳副隊長也呼籲學生提高警覺，遠離毒品誘惑。他強調，毒品犯罪與詐騙行為不僅對個人造成嚴重影響，也可能導致家人承受無法挽回的傷害，期望大家以自律與警惕，為自己打造安全的生活環境。

北港警察分局分局長陳勇誌表示，青少年是國家的未來，暑期期間更需要社會各界共同守護。警方將持續深入校園，加強宣導工作，與師生攜手，確保學生能夠平安度過一個充實且快樂的假期。北港警分局也再次呼籲，面對來路不明的邀約或交易，應保持謹慎態度，如有疑問請即時向警方或家長尋求協助，共同防範毒品與詐騙的侵害。

▲北港警分局積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。（圖／記者游瓊華翻攝）