　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

實例說法敲警鐘　北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

▲北港警分局積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港警分局積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

適逢畢業季，北港警分局展開全面安全行動，不僅派員巡守各級學校畢業典禮，確保活動順利進行，更積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。活動現場氣氛熱烈，學生們踴躍發問，並表示對常見犯罪手法有了更清晰的認識。

偵查隊副隊長陳昱銘應國立北港高中的邀請，以深入淺出的方式分享詐騙案例，提醒學生詐騙集團常利用「高報酬、輕鬆工作」等誘因，吸引青少年誤入歧途。活動中，他以實際案例分析詐騙手法的多樣性與隱蔽性，從遊戲點數詐騙到非法帳戶租借，逐一解釋其中的陷阱。

除了詐騙議題，陳副隊長也呼籲學生提高警覺，遠離毒品誘惑。他強調，毒品犯罪與詐騙行為不僅對個人造成嚴重影響，也可能導致家人承受無法挽回的傷害，期望大家以自律與警惕，為自己打造安全的生活環境。

北港警察分局分局長陳勇誌表示，青少年是國家的未來，暑期期間更需要社會各界共同守護。警方將持續深入校園，加強宣導工作，與師生攜手，確保學生能夠平安度過一個充實且快樂的假期。北港警分局也再次呼籲，面對來路不明的邀約或交易，應保持謹慎態度，如有疑問請即時向警方或家長尋求協助，共同防範毒品與詐騙的侵害。

▲北港警分局積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港警分局積極進入校園展開暑期安全宣導，協助學生提升法治觀念與自我保護意識。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖！女駕駛國道「左右自撞」
高雄民宅大火！父緊抱4歲兒跳樓「捨身護子」插管搶救
雷雨天天報到　雨區再擴大時間曝
罷免藍委無效份數破13萬份！　他怒轟「大罷免大造假」
「12強紀念銀幣」確定要來了！
黃國昌、陳佩琪現身北所　畫面曝光
Albee爆熱戀賀瓏後首更新IG！　曬「女女親吻片」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

實例說法敲警鐘　北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

總獎金16萬！《2025雲林電競派對》號召全國戰隊角逐巔峰對決

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

潮州副所長陳冠霖考取中警大刑事系　「灰熊強」獲榜眼

八仙山遊樂區坍方搶通！上百遊客員工下山　林保署：休園勿上山

水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

台積電慈善基金會助力台東全面汰換教室燈具

東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》　即日起展出

活化教學策略聯盟領航！　台南活化教學計畫連5年全國第一

「雄挺利」青年創業貸款利息補貼再啟動　7/1開跑

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【一抽入魂】男抽兵種抽中「海軍陸戰隊」全場歡呼！

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

實例說法敲警鐘　北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

總獎金16萬！《2025雲林電競派對》號召全國戰隊角逐巔峰對決

屏東縣校長遴選第1階段完成　21國小校長大風吹

潮州副所長陳冠霖考取中警大刑事系　「灰熊強」獲榜眼

八仙山遊樂區坍方搶通！上百遊客員工下山　林保署：休園勿上山

水陸雙園全開放　劍湖山、麗寶樂園啟動暑期最強清涼攻略

台積電慈善基金會助力台東全面汰換教室燈具

東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》　即日起展出

活化教學策略聯盟領航！　台南活化教學計畫連5年全國第一

「雄挺利」青年創業貸款利息補貼再啟動　7/1開跑

《釣魚迷日記》日本「國民導演」栗山富夫癌逝　享壽84歲

女駕駛國道「左右自撞」！恐怖S形路線嚇壞用路人

袁艾菲超美畢業照意外成「教學範例」　本尊笑翻：我自己都沒留欸

導演爆料！新任「超人」帥爆但私下超宅　女主角狂補刀「又傻又酷」

實例說法敲警鐘　北港警偵查隊校園宣導全力防詐防毒

高雄民宅惡火！61歲父緊抱4歲兒疑跳樓脫險　「捨身護子」插管搶救

＆TEAM來台開唱「連油飯都吃到」　王奕翔把成員打包帶回家：我盡力都買了

林子豪開轟！獅12比2痛宰桃猿　魔術數字重新點亮、最快24日封王

追星潮擠爆西服店！歌仔戲天后掀暴動　粉絲狂拍門震到「以為地震」

牠在救朋友？　迷路母雞闖炸雞店門口「險成料理主角」

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

地方熱門新聞

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

台南市勞工領袖大學進階班開訓！三位卓越校友分享經驗傳承

八仙山遊樂區坍方搶通遊客員工下山

林業署首度結合社福機構打造巴氏銀鮈庇護池

網路流傳逆向行駛影片 警:最高罰1千8百元

88歲嬤深夜獨自在馬路行走 警查身分送返家

台灣米進軍日本掀熱潮台南白米外銷創紀錄

蜂農投保率不到1%！陳亭妃批農保制度籲3月內檢討

暑假台南三大博物館推一日遊探索自然星空

夏天怎麼總是睡不好？營養師教你5招告別夏季倦怠症！

強化百貨防災力！南消前進新光三越南山大樓模擬演練

崑大碩士吳翰彰勇奪AI與碳規劃雙證照

防窗殺、傳知識、好好拍！左鎮化石園區鳥友善窗貼超有梗

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

更多熱門

相關新聞

朴子警方入校座談會　教導識毒、識詐

朴子警方入校座談會　教導識毒、識詐

朴子分局為建立友善校園環境，防制毒品入侵校園，並保護學生免受詐騙侵害，朴子警分局日前召開113 學年度下學期「校園安全座談會」，邀集轄內各級學校代表參加，利用面對面的座談方式，共同研商校園安全維護問題並討論解決方案，以持續精進相關作為。

朴子警推桌遊讓長者學防詐騙技巧

朴子警推桌遊讓長者學防詐騙技巧

辨別「招賊臉」！命理師揭3面相易上當

辨別「招賊臉」！命理師揭3面相易上當

兆豐銀打詐放大絕！首創匯款「T+2」　多給2天交易猶豫期

兆豐銀打詐放大絕！首創匯款「T+2」　多給2天交易猶豫期

成功阻詐6件 潮州警長頒獎表揚

成功阻詐6件 潮州警長頒獎表揚

關鍵字：

北港警分局校園宣導詐騙防範毒品警示青少年安全

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

即／74歲翁開BMW出事了！衝撞16輛車　1行人送醫

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

伊朗發射集束彈　以色列不停火就不談判

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

即／威力彩14億獎號出爐！對中每天自然醒

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面