成功阻詐6件金額 70多萬元 潮州警長頒獎表揚

▲潮州警分局長林俊雄率員到郵局等單位致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局潮州分局統計，今年1、2月轄內金融機構成功阻詐6件，攔阻金額70多萬元，其中潮州郵局成功阻詐3次，1名行員連續2個月各攔阻成功1件，績效卓著，分局長林俊雄率同仁前往頒發感謝狀等致謝。

潮州警分局為強化阻詐能量，特與轄內各金融機構密切聯繫，每當行員察覺民眾疑似遭詐騙臨櫃匯款，或疑似詐欺車手前往提領款時，即可通報警方到場查證，共同守護民眾荷包。

經統計今年度1、2月份，潮州分局與轄區金融機構共成功攔阻詐騙個案6件、金額達79萬餘元，其中潮州郵局即攔阻3件，一位行員連續兩月均有攔阻成功，守護民眾財產安全功不可沒。分局長林俊雄專程率隊前往執行攔阻詐欺類案件有功銀行與農會頒獎致謝，並向行內等候民眾解說近期常見之詐欺手法與詐騙徵候，提升民眾防詐意識。

潮州分局提醒民眾，近期詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種訊息或電話，「解除分期付款」、「假冒網購客服、親友、公務人員」、「加入LINE投資群組」等關鍵字都是常見詐騙手法，務必提高警覺，只需多加警覺並與警方聯繫，即可大幅減少詐騙案件之發生。如有任何詐騙相關的疑問，可立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證。