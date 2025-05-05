防詐騙新武器！朴子警推桌遊讓長者學防詐騙技巧

▲ 朴子警攜手日照中心教長輩透過玩桌遊學習防詐 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙手法層出不窮日益新，高齡銀髮族被詐騙趨勢越來越多，為提升社區長者防詐觀念，嘉義縣警察局朴子分局偵查隊，特別來到衛生福利朴子醫院附設社區長照機構（日照中心）讓社區長輩認識各種詐騙手法，除了解說詐騙類型的防範與辨識要領，同時也邀請長輩們分享自身攔阻詐騙的方式。

這套防詐騙桌遊，設計結合真實案例，除了有各種詐騙類型如：感情詐騙、投資詐騙、猜猜我是誰及假冒機關等，還有不同的角色及功能；遊戲玩法很簡單，透過抽取「詐騙事件卡」，並按照事件內容設定「恐慌值」，最後依據所得的數值大小決定遊戲的成敗。過程中需要團隊的合作，一同針對詐騙事件討論出對策，除了能凝聚每一位長輩的參與感外，還能讓所有長輩瞭解詐騙的手段、類型，以降低被害機率，並以閒話家常的方式帶入犯罪預防的概念，加強長者對「ATM 解除分期付款」、「假冒公務機關詐騙」、「假冒親友名義詐騙」等常見之詐騙手法之警覺性。

朴子分局分局長林思妙表示，本次所推廣的「詐騙防衛隊桌遊」，除了可以讓長者們認識到各種詐騙手段外，還能藉由遊玩桌遊鍛鍊邏輯、肢體協調，讓員警與長輩們彼此間的互動中，透過桌遊遊戲寓教於樂，同時讓社區內的銀髮族們能夠獲得最新詐騙資訊，達到防詐騙的宣傳效果。