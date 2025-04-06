▲詐騙沒有假期！命理師揭 3 面相「招賊臉」易受騙 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

清明與兒童節連假是家人團聚或外出旅遊的好時光，但詐騙歹徒卻不會因為假期而停歇！你知道自己是否容易成為詐騙目標嗎？其實，從面相中就能找到一些線索。命理師「諸葛肯尼」在Instagram上分享了辨識「招賊臉」的技巧，提醒大家注意自己及身邊人的面相，避免成為不法分子的目標。

1. 過寬的眉毛

根據命理師的解釋，眉毛過寬的人，通常有過於善良的性格，且不懂得拒絕他人。這樣的人往往會成為「爛好人」，容易遭遇他人利用或欺騙。如果你的朋友有這種面相，記得提醒他們提高警覺，避免被騙取金錢或心力。

2. 遷移宮長痣：外出運不佳的指標

遷移宮（前額的兩側）掌外出運勢，如果出現長痘痘或頭髮凌亂等現象，可能是「遷移宮不佳」的徵兆，代表這個人的外出運勢不佳。根據命理學，這樣的面相特徵表示容易在外出時遭遇麻煩，甚至發生不測。若你發現自己或身邊的人有此特徵，請小心處理與外出有關的事宜，並注意安全。

3. 眼睛過大：容易被人騙

在命理學中，眼睛代表一個人看待事物的能力。若眼睛過大，則可能過於樂觀，缺乏警覺心，容易被他人利用或騙取財物。因此，命理師建議，擁有此面相的人應該更加謹慎，凡事多留心眼，避免成為詐騙的受害者。

雖然面相能透露出許多命運訊息，但「相由心生」，最重要的是從內心開始改變。命理師指出，透過後天的調整，如化妝或醫美等方式，可以改善部分面相特徵，但更關鍵的是要從自身內心的警惕和行為上入手，才能真正改變運勢，避免不必要的麻煩。

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