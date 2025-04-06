　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

詐騙沒有假期！命理師揭 3 面相「招賊臉」易受騙

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲詐騙沒有假期！命理師揭 3 面相「招賊臉」易受騙 。（圖／記者王威智攝）

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／綜合報導

清明與兒童節連假是家人團聚或外出旅遊的好時光，但詐騙歹徒卻不會因為假期而停歇！你知道自己是否容易成為詐騙目標嗎？其實，從面相中就能找到一些線索。命理師「諸葛肯尼」在Instagram上分享了辨識「招賊臉」的技巧，提醒大家注意自己及身邊人的面相，避免成為不法分子的目標。

1. 過寬的眉毛

根據命理師的解釋，眉毛過寬的人，通常有過於善良的性格，且不懂得拒絕他人。這樣的人往往會成為「爛好人」，容易遭遇他人利用或欺騙。如果你的朋友有這種面相，記得提醒他們提高警覺，避免被騙取金錢或心力。

2. 遷移宮長痣：外出運不佳的指標

遷移宮（前額的兩側）掌外出運勢，如果出現長痘痘或頭髮凌亂等現象，可能是「遷移宮不佳」的徵兆，代表這個人的外出運勢不佳。根據命理學，這樣的面相特徵表示容易在外出時遭遇麻煩，甚至發生不測。若你發現自己或身邊的人有此特徵，請小心處理與外出有關的事宜，並注意安全。

3. 眼睛過大：容易被人騙

在命理學中，眼睛代表一個人看待事物的能力。若眼睛過大，則可能過於樂觀，缺乏警覺心，容易被他人利用或騙取財物。因此，命理師建議，擁有此面相的人應該更加謹慎，凡事多留心眼，避免成為詐騙的受害者。

雖然面相能透露出許多命運訊息，但「相由心生」，最重要的是從內心開始改變。命理師指出，透過後天的調整，如化妝或醫美等方式，可以改善部分面相特徵，但更關鍵的是要從自身內心的警惕和行為上入手，才能真正改變運勢，避免不必要的麻煩。

●民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2檔重挫甩離千金股名單　11檔上市櫃高價股全殺跌停
營建股也遭大屠殺　李同榮：驚奇第八波可能出現
快訊／港恆生指數開盤洩2119點　失守21000點
兩岸股市今起高關稅黑暗期　台陸專家：波動至少3個月以上
快訊／A股3大指數重挫　近800股跌超9％
股市肯定大跌！　謝金河「但老天爺眷顧台灣」
快訊／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴
快訊／台股「價崩」！開盤殺2086點　台積電開跌停848

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

#南港站 趕不上車竟掛列車外！男撐到 #七堵 沒力被警拖上月台

獨／傳產大佬將組團　出手重塑台中七期「新朗日匯」　

從紅黃單到安全家園！0403花蓮地震一周年，政府補強計畫如何守護你我？

馬來西亞沙巴潛水客的私藏美食！牛雜「蘇多」米粉湯肉量毫不手軟

2檔重挫甩離千金股名單　11檔上市櫃高價股全殺跌停

日GODIVA「櫻花巧克力洋芋片」夢幻登場！花香搭鹹香味一口接一口

湖人狂勝NBA龍頭雷霆27分　詹皇讚連秀神技唐西奇「太精彩」

私菸廠藏民宅！移民署破門逮人　失聯女移工緊抱台籍男友痛哭

「高鈉陷阱」害高血壓！營養師示警3類食物：甜甜的蛋糕也上榜

快訊／港恆生指數開盤洩2119點　失守21000點

富豪示警「價格飛漲」快囤貨　學者反批：恐慌爆買加劇漲價

賴清德向國人談話！　祭5策略因應關稅戰

運勢熱門新聞

辨別「招賊臉」！命理師揭3面相易上當

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

12星座分手後「超反常舉動」透露想復合意願？

12星座「相斥配對」真的不適合

理性到絕緣！「高燃點」雙子男難討好　唯一火源獅子女

「驚蟄」驅小人！盤點3廟宇幫你遠離小人

其實我還愛著你！　12星座分開後想「復合」的舉動

有這個手相適合當創業！會帶人、交友廣「BOSS手」

開運必看！戒指戴對位置超旺

優柔雙魚男愛上鐵面摩羯女　軟硬CP在一起堪比偶像劇

愛不愛早知道！　12星座男劈腿常出現徵兆

12星座「斷崖式冷漠」真的沒興趣還是傲嬌作祟？

更多熱門

相關新聞

小孟老師／4月7日星座運勢

小孟老師／4月7日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，4月7日如下：

小孟老師／4月6日星座運勢

小孟老師／4月6日星座運勢

綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

小孟老師／4月5日星座運勢

小孟老師／4月5日星座運勢

清明節後「4星座」順風又順水！事業運、貴人運大爆發

清明節後「4星座」順風又順水！事業運、貴人運大爆發

關鍵字：

詐騙防範招賊臉命理面相學命理學諸葛肯尼運勢警惕相由心生防騙技巧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再談股市崩盤！　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

裕隆澄清補助！財經網美嗆：台灣傾國力保護60年　我們得到了什麼

「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

快訊／台股「價崩」開盤殺2086點至19212　台積電開跌停848

雲林出現「連署超人」！一口氣繳3500份連署書

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面