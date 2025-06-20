申請入學篩選倍率「放寬至4倍」　專家預言：沒特色科系會更慘

▲升學輔導專家藍天予表示，申請入學篩選倍率擴大為4倍，預估通過一階門檻分數略微下降。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

招聯會今（20日）通過申請入學篩選倍率，由現行3倍往上擴大為4倍，今年9年級學生適用。專家分析，擴大倍率後將導致熱門科系競爭更激烈，沒特色的科系會更慘，也因放大倍率，通過一階門檻分數會稍微下降，但讓更多考生進入二階甄試機會，可減少目前重複錄取問題。

申請入學為大學多元入學管道之一，但第一階段篩選倍率一直維持3倍，面對少子化浪潮持續衝擊高教招生，導致不少系所缺額增加。大學招生委員會聯合會會員大會今天通過決議，篩選倍率擴大為4倍，預計從117學年起實施，等於今年9年級學生適用。

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升學平台大學問執行長魏佳卉指出，過去招生是校對校的競爭，有學校這個大傘可以遮蔽，當篩選倍率從3倍擴大為4倍，將會變成系對系的競爭，熱門、有競爭力的科系將會吸引更多學生，而原本冷門、沒特色的科系變得更慘，因為目前很多沒特色的科系，通過一階人數連3倍率都達不到，例如招生30人，3倍率為90人通過，但實際通過可能僅有45人，擴大為4倍率根本沒意義。

升學輔導專家藍天予分析，117學年起擴大為4倍率，因為通過一階人數增加，可能會導致門檻稍微下降，例如從原本55級分變54級分，還不至於導致門檻大幅降低，但對招生人數較多的科系，降幅會越大。但篩選倍率擴大，可以讓更多考生獲得進入第二階段甄試機會，可解決目前重複錄取造成名額使用率不到100%的問題。