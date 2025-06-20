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申請入學篩選倍率「放寬至4倍」　招聯會：117學年實施

▲學測成績今天公布，英文科3874人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲招聯會會員大會今通過，申請入學篩選倍率由現行3倍往上擴大到4倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

招聯會今（20日）召開會員大會，針對申請入學篩選倍率是否將現行3倍往上擴大進行討論。招聯會表示，面對少子化浪潮持續衝擊高教招生，以及系所缺額增加，今天通過決議擴大篩選倍率，由現行最高3倍調升至4倍，並從117學年度起正式實施，希望藉調高篩選倍率，能提高學生參與度，減少一階淘汰遺憾。

申請入學為大學多元入學管道之一，但第一階段篩選倍率一直維持3倍，面對少子化浪潮持續衝擊高教招生，導致不少系所缺額增加，大學招生委員會聯合會會員大會今天通過決議，篩選倍率擴大為4倍。

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根據教育部統計，從113學年度起，大學一年級新生人數預估將跌破19萬人，到128學年度更可能降至僅14.8萬人，較112學年度減少約4.7萬人，減幅高達24%。為因應招生人數減少、提高學生參與機會，招聯會會員大會決議放寬第一階段倍率，期望讓更多學測成績達校系檢定標準的學生，有機會進入第二階段甄試。

招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁表示，109至113學年度間，全國申請入學系組未足額分發的比例明顯上升，從109學年度的34.4%增加至112學年度的72.7%，雖113學年度略降至65.7%，但整體仍居高不下，再加上第二階段指定項目甄試的報名率呈現下降趨勢。

因此，招聯會教務長工作小組及常務委員會經審慎評估後，建議將第一階段篩選倍率自3倍提高至4倍或4.5倍。經過今天會員大會充分討論並進行表決後，最終通過調高為最高4倍。

王泓仁表示，調整篩選倍率有助於擴大第一階段通過人數，讓更多考生獲得進入第二階段甄試的機會，增加被看見的可能性；對大學而言，也可提升選才的彈性與多樣性，不論公私立學校皆可受益。

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