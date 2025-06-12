台大申請入學缺額173人！政治系22人最多　校方：學生重複錄取

▲台大申請入學173個缺額，其中一半為文法商管。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度「大學申請入學招生」今（12日）公告。台大今年缺額為173個，比去年少5個，其中一半為文法商管。主要缺額為政治系2個組共22人，另外社工系10、哲學系9人。台大分析，由於法律系、政治系開放考生可同時選填系上3個組別，導致學生重複錄取而變成「網內互打」而有缺額。

大學申請入學今天上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果。今年分發率為55.73％，創下3年來新高，而缺額則是8196個，比去年減少3475個，寫下4年來新低。

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今年包括台大等頂尖大學，都出現缺額。其中台大招生名額為1803個，比去年增加10個， 1630人獲得分發，缺額為173個，比過去兩年減少5個，今年缺額最多為政治系22人，社工系10、哲學系9人，工管系兩個組共8人有缺額，法律系兩個組也共有5個缺額。

台大註冊組組長李宏森表示，今年通過一階考生為74%，比去年73%略高。而今年會有缺額，主要原因仍是「網內互打」，像是台大政治系與法律系，依規定考生可以同時選填系上三個組別，考生因為有所取捨導致出現缺額，但173個缺額仍會回流到7月的分發入學管道。

特別的是，台灣半導體位居全球領導地位，也吸引學生就讀。李宏森指出，今年有一名考生同時錄取台大醫學系與電機系，最後選擇電機系，顯示有極少數學生的選擇和一般人不一樣，是比較特殊的。