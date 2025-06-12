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大學申請入學今放榜　上午9點開放網路查詢

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲申請入學統一分發結果今天公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年「大學申請入學招生」在今（12日）上午9時，在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，不另寄書面通知。今年大學申請入學管道共有66校參與招生，提供5萬4842個名額（含外加），僅4萬8885人可登記就讀志願序，各校缺額人數多寡將再引發各界關注。

根據大學甄選入學委員會統計資料，114學年大學申請入學管道有66校參與招生，提供5萬4842個招生名額（含外加），7萬9001人參加，每人可報名6校系，但僅有4萬8885人可登記。而就讀志願序各大學校系已在日前公告錄取（含正、備取生）結果，今天上午9時起公告，考生可透過甄選會網站查詢。

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114學年度大學申請入學「統一分發結果」暨繁星推薦「第8類學群」錄取結果今天公布。甄選會指出，錄取生如同時錄取多個校系，將依登記就讀志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序在正取校系前，當還有缺額時，即進行遞補分發；遇備取名次相同導致分發結果超過原招生名額時，則一併增額分發。

統一分發結果公告後，錄取生如有疑義，甄選會表示，可在6月13日中午12時前以網路申請複查，並繳交作業費新台幣100元，未完成繳費不予處理，申請複查以1次為限，複查結果於6月15日上午9時起在甄選會網站開放查詢，複查後結果如有異動，甄選會將以專函通知考生及大學。

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