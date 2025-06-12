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申請入學缺額「淡江缺426人最多」　銘傳、義守也破300

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲申請入學分發結果出爐，淡江大學缺額426個最多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

「大學申請入學招生」今（12日）上午9時公告。今年缺額8196個為近4年最低，比去年減少3475個，但包括台大、清大等多所知名頂大缺額都超過100個。缺額人數最多的前5名，依序為淡江大學426人、銘傳大學395個、義守大學300個、東吳大學291個、輔大289個，另外國立大學的成大缺額也有235個、政大230個。

大學申請入學招生今天上午9時在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果。甄選會表示，今年分發率55.73％，創下3年來新高，而缺額則是8196個，比去年減少3475個，為4年來新低。

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不過，今年包括台大等頂大都出現缺額，且超過100個。私校部分，根據甄選會資料，今年154所參與申請入學分發的大專校院，缺額前三名都是私校，包括淡江大學426人、銘傳大學395個、義守大學300個，另外東吳大學291個、輔大289個、文化大學267個，東海大學234個。

特別的是，今年不少國立大學缺額偏高，像是成大235個，政大230個，東華大學205個、嘉義大學200個。

另今年19類學群中，工程學群、數理化學學群名額使用率最高，達到9成，資訊學群也接近9成，而使用率最低為法政學群7成1，外語和文史哲學群則在7成3左右。

甄選會招生組長連昭雯指出，今年整體缺額比去年少3475個，除了招生名額減少，報名人數也增加，尤其是重考生，且考生就讀意願較高。而從各學群名額使用率來看，學生選擇文史法政意願的確是比較低，招生受到挑戰相對比較大一些。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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