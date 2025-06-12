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快訊／申請入學缺額8196人　4所國立大學缺額破200個

▲學測成績今天公布，英文科3874人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學申請入學統一分發結果今天公布，分發率創3年來新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年度「大學申請入學招生」，今（12日）上午9時已公告在大學甄選入學委員會網站。甄選會表示，今年分發率為55.73％，較113學年度52.61％增加3.12個百分點，創下3年來新高，而缺額則是8196個，比去年減少3475個，但仍有多所頂大缺額都破百，例如台大173個，另包括成大等4所國立大學缺額超過200個。

根據甄選會資料，114學年大學申請入學管道共有66校參與招生，申請入學招生名額5萬854個，比去年5萬1499個，減少645個，另今年共7萬9001人報名參加，比去年增加814人，每人可報名6校系，各大學校系已在日前公告錄取（含正、備取生）結果。

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根據甄選會公布資料，114學年度報名分發率為55.73％，較113學年度52.61％增加3.12個百分點，114學年度招生名額使用率為83.88％，也比113學年度77.34％增加6.54個百分點。再從考生填報志願序獲分發的情形，114學年度以第一志願序獲分發有3萬9976人，比率為90.80%，比去年92.95%微幅下滑。

不過，114學年度分發後的招生缺額共有8196個（不含原住民、離島、願景計畫外加名額），比去年減少3475個。包括多所頂大缺額也都破百，例如台大173個，還有四所大學缺額破兩百，成大235個，政大230個，東華大學205個、嘉義大學200個，清大126個。

甄選會分析，今年招生缺額總數減少，主要是各大學招生名額減少、報名人數增加，還有考生就讀意願也較高，完成志願序登記人數比去年增加。

在醫學系自費生方面，甄選會表示，11校共提供586個名額，4830人報名，1930人通過篩選，分發507人，共79個缺額。其中長庚大學醫學系缺額28個最多，其次為高雄醫學大學17個，中山醫大也有12個。至於醫學系公費生部分，114學年有9校提供75個名額，1397人報名，259人通過篩選，69人獲得分發，共有6個缺額。

甄選會提醒，師資保送甄試及醫事人員養成計畫錄取生已併同申請入學錄取生一起辦理分發，故前述3個招生管道獲分發錄取生如欲參加114學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」，應依簡章規定，從今天起到15日，每日上午9時至下午9時止，在甄選會網站聲明放棄入學資格。未依簡章規定期限及方式辦理者，一律不得參加當學年度「大學分發入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。

此外，甄選會表示，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應在其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消招生分發校系錄取資格。統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響這次招生獲分發錄取資格。

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