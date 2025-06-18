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40歲↓捐血次數低於平均！網點「2大原因」爆共鳴：條件太難

▲▼秋冬之際用血量大，但捐血民眾卻因疫情及天候變得比以往更少，造成血庫各型血液都面臨存量不足的問題。（圖／記者湯興漢攝）

▲願意捐血的年輕人越來越少。（示意圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

捐血一袋、救人一命，許多民眾都有捲袖捐熱血的習慣，不過有網友表示，感覺現在願意捐血的年輕人越來越少，上班經過捐血車，發現排隊的多為長者，問了身邊的朋友為何不捐血，得到的答案都是「工作忙、沒必要」等等，對此，有網友點出關鍵，「怕針+貧血+熬夜」。

有網友在Dcard發文，上班經過捐血車，發現排隊的幾乎都是年長者，自己和周圍朋友也沒有捐血的習慣，詢問朋友為何不捐血時，大多數人表示「好像沒有什麼特別需要」或「工作太忙」，還有些人認為「贈品不吸引人」。

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貼文曝光後，網友點出無法捐血的兩大主因，貧血與熬夜，「一直熬夜怎麼捐」、「睡眠要8小時，基本不可能；生理期，一個月有一個禮拜都不行；前一週不能吃藥物，我一個月有半個月都在感冒或是生病」、「我是不喜歡看到針插進身體的樣子，前幾年鼓起勇氣去捐了第一次，結果暈針，在休息區暈倒了」、「因為血紅素不足被請下車，久了就不太想去捐了」、「有一次心血來潮想做個善事，結果因為睡眠不足血壓升高不能捐」。

不過也有網友會定時捐血，「我自己是有睡到六個小時就會去捐」、「我有定期在捐！平日白天有空的話可以去捐血車～不會等很久，手有熱敷的話捐也不會花太久時間，痛一下忍一下就過了」、「目前18歲，捐血已達到了7次，目前想要捐血達100次」、「從18歲開始捐血，斷斷續續也捐到40歲了。自從家人生病有經歷過輸血這段，更覺得這件事情很有意義」。

▲▼武漢肺炎疫情延燒，民眾出門捐血意願低落，讓原本就庫存吃緊的血庫缺血情況愈發嚴峻。圖為血液基金會公園號捐血車上，民眾挽袖捐血畫面。（圖／記者湯興漢攝）

根據「台灣血液基金會」113年統計，台灣全年齡的年平均捐血次數為1.82次，其中40歲以下族群的捐血次數普遍低於這一平均值，20歲以下族群年平均捐血次數僅有1.34次，21至30歲則有1.49次，31至40歲則是1.69次；而捐血次數最高的年齡層是65歲以上族群，年平均捐血次數高達2.94次。

此外，首次捐血者比例也呈現下降趨勢，根據統計，近10年來首次捐血者占全體捐血人口的比例，從民國103年的14.68%逐年下降，至113年僅剩9.68%。

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關鍵字：

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