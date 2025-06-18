面對「超搞威同事」怎麼辦？從回應方式看出你陷入「感情危機」的盲點與反應！

▲面對一搭到話就講不停的同事，你會怎麼做？（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

上班族應該多多少少都有這種困擾，在辦公桌前正要進入專注模式，卻總有同事在旁邊碎念、搭話、聊八卦。這時候，你會怎麼反應？

日媒《ruum》針對這個日常職場情境設計了一個小測驗，透過你對「多話同事」的反應模式，推測出你在感情中，遇到危機時的應對方式！是不是超有趣？快來看看你是哪一型！

Q：如果工作中，有個同事一直找你聊天，你會？

1 不小心就聊太久

2 心裡想「現在是上班耶……」有點不爽

3 如果話題有趣就會聽

4 只是模糊地點點頭、嗯嗯敷衍幾句

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結果揭曉！從你的職場反應，看出你的戀愛危機應變術

【選1】不小心聊太久型：戀愛焦慮來襲，你會變身問題寶寶！

一旦你覺得戀人的心難以捉摸，就會變得很容易吃醋、問題連發，「你今天去哪裡？」、「跟誰？」、「為什麼沒傳訊息？」但是往往問得愈多，對方就跑得愈遠！記得收斂點，把注意力轉回自己身上，好好提升魅力，讓對方自己回來找你才是王道。

【選2】內心忍不住翻白眼型：「你這樣不對」是你的口頭禪？

你很會看到對方的缺點，也習慣直言不諱地指出，「你這樣不太好喔！」雖然你出發點是好意，但戀人可能會覺得壓力山大。建議你換個角度，用寬容的心態看對方，偶爾放過小瑕疵，反而能讓感情更穩定！

【選3】有趣我才聽型：小心把朋友也捲進感情風暴！

吵架時你容易情緒上來就找朋友吐苦水，結果感情沒處理好，連朋友也被牽連其中，造成三方尷尬。雖然你可能是不敢面對對方的真心才會逃避，但問題還是要兩個人一起解決才最有效，因此請勇敢說出你的心聲吧！

【選4】敷衍應付型：平常溫和，一爆起來超有殺傷力！

當戀情不順時，你的脾氣說爆就爆，讓對方措手不及。平常溫吞的你一怒起來，震撼力十足。不過，笑容對你來說才是最有用的武器。試著用正面、輕鬆的態度去化解衝突，反而更容易讓對方主動道歉喔！

這個測驗不只是辦公室的生存法則，其實也偷偷反映出你在感情裡的潛意識！想改善戀愛危機，不妨先從認識自己的行為模式開始，下一次吵架、冷戰時，就知道怎麼化解。現在還可以分享給朋友測一測，看他們是「哪一類型」！