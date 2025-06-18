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新北原民歲時祭儀廣場年底完工　侯友宜：打造都市文化新地標

▲新北原民歲時祭儀廣場年底完工。（圖／新北市原民局提供）

▲新北原民歲時祭儀廣場總經費3,070萬元，預計於今年底前完工。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為深化都會區原住民族文化傳承，新北市政府今（18日）正式宣布啟動「新北首座原住民族歲時祭儀廣場」建設計畫，選址三峽區隆恩埔原民社會住宅旁，打造一座結合祭儀舉行、文化教育及社群連結等功能的多元空間，預計今年底完工，成為都市中具指標性的文化新地標。

目前全國逾半原住民族人口設籍於都會區，其中新北市原住民人數突破6萬2千人，為六都第二多。為提供都市原住民族更友善的文化空間，市府多年來積極推動相關設施建置，包括泰山「picul森林書屋」、溪洲及三峽原住民族文化園區、捷運環狀線原民藝術裝置、中正原民社宅公共空間及深耕20年的烏來泰雅民族博物館等。

▲新北原民歲時祭儀廣場年底完工。（圖／新北市原民局提供）

▲可做為傳承原住民族文化場域。

侯友宜今於市政會議中宣布，本次歲時祭儀廣場將投入總經費3,070萬元，設計融合各族群文化意象，天幕邊緣以弧形呈現，象徵包容與團結。廣場未來不僅可供各族舉辦歲時祭儀、傳統慶典，也將規劃文化教育推廣、部落共學課程及都市族人社群凝聚等功能，成為原民文化傳承的重要據點。

原住民族歲時祭儀是族人生活與信仰的重要儀式，新北市自2023年起透過補助機制，協助各社團辦理布農族、泰雅族、噶瑪蘭族、卑南族、太魯閣族及排灣族等多族群歲時祭儀，遍及全市20個行政區，累計參與人數已逾3萬人。然而，因都市族人分布廣、場地資源有限，多數儀式需借用學校、活動中心或河濱公園等臨時空間進行，文化延續面臨不小挑戰。

▲新北原民歲時祭儀廣場年底完工。（圖／新北市原民局提供）

▲設計以阿美族花帽為參考之一。

原民局長Siku Yaway（林瑋茜）表示，打造這座祭儀廣場，正是為都市原住民族創造一處「有根的儀式空間」，使傳統文化有安放之所，儀式得以延續。同時也讓市民有更多機會接觸原民文化，促進多元理解與族群共融。未來也將串聯溪洲、三重北原中心等既有據點，擴展原民文化網絡，推動文化主流化，並結合觀光、教育及藝術等資源，強化新北市多元共榮的文化軟實力。

侯友宜強調，這座廣場完工後，將成為新北原住民族歲時祭儀與文化活動的核心樞紐，實踐「讓文化真正落地生根」的城市願景。

▲新北原民歲時祭儀廣場年底完工。（圖／新北市原民局提供）

▲地磚運用跳色設計，並標註方位以利祭儀進行。

▲新北原民歲時祭儀廣場年底完工。（圖／新北市原民局提供）

▲將作為原住民族傳統儀式的核心空間，圖為阿美族祈福。

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