創意綠美學！新北櫻花季+公園改造　奪美國繆思金銀雙獎

▲「中和區嘉穗公園設施改善工程」榮獲2025年美國繆思大獎景觀設計類銀獎。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府景觀處長期推動城市綠美化與景觀改造，今年以「2025花見櫻花季」及「中和區嘉穗公園設施改善工程」雙雙榮獲2025年美國繆思大獎（MUSE Awards）肯定，分別摘下「文化活動類金獎」與「景觀設計類銀獎」殊榮。今（18日）由景觀處長林俊德率團隊向市長侯友宜獻獎，分享國際榮耀。侯友宜高度肯定同仁的創意與執行力，成功讓新北的城市美學與公共設計躍登國際舞台。

▲「2025花見櫻花季」榮獲2025年美國繆思大獎文化活動類金獎。

美國繆思獎由國際獎項協會（IAA）主辦，為全球設計與創意領域的頂尖競賽之一，分為設計、創意、酒店及攝影四大類別。此次新北市脫穎而出，展現「活動策劃」與「景觀工程」的雙重卓越：1.「花見櫻花季」文化活動金獎：選址淡水天元宮－北臺灣最具祈福氛圍的賞櫻勝地，結合日式古蹟群與日夜櫻景，打造深具地方特色的文化慶典；活動更串聯周邊商家推出限定商品與手作體驗，帶動在地經濟，成功塑造新北櫻花品牌。2.「嘉穗公園」景觀設計銀獎：以「森林健身房」為主題，透過居民參與及青年景觀團隊合作，融合自然地形與松鼠、鳥巢等生態元素，設計互動式體健設施，提供兼具休憩與運動功能的親自然空間，實踐「城市覓徑」理念。

侯友宜表示，新北市擁有豐富的櫻花資源與多元公園系統，獲獎是對市府團隊「以人為本」政策的肯定。他強調：「天元宮櫻花季結合文化與觀光，嘉穗公園則展現公民參與的設計力，兩者皆證明新北能將在地特色轉化為國際級亮點。」未來市府將持續推動景觀改造與節慶活動，邀請市民共同體驗城市之美。

景觀處指出，獲獎只是起點，未來將擴大導入社區意見與青年創意，打造更多兼具美感與功能的公共空間。市民即日起可走訪嘉穗公園體驗森林健身房，或預約明年春季的「花見櫻花季」，感受新北的四季地景魅力。

▲新北市府於每年春季賞花盛事期間，於天元宮舉辦的櫻花季為北台灣賞櫻最前線且最具祈福氛圍的賞櫻勝地。

▲2025花見櫻花季結合日夜櫻花美景，打造出最具地方特色的文化慶典與活動。