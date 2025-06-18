反對地方分擔租金補貼　張麗善：中央政策應由中央全額負擔

▲張麗善表示，中央要求地方政府自籌10%經費，對財政拮据的縣市而言無疑是雪上加霜。。（圖／資料照）

記者游瓊華／雲林報導

內政部於6月12日發函要求各縣市政府依據財力分級及自籌比例，編列115年度「中央擴大租金補貼專案計畫」經費，引發地方反彈。雲林縣長張麗善強調，中央政策不應轉嫁地方，呼籲中央應全額負擔，切勿繼違法剋扣縣市政府一般性補款後，繼續政治操作、加重地方財政壓力。



張麗善表示，該項由中央主導的「3年300億元擴大租金補貼」計畫，自2024年起實施以來，一直是由地方政府協助受理及審核申請，補助款項則由中央直接撥入符合資格民眾帳戶，地方未負擔補助經費。如今政策卻突生變化，要求地方政府自籌10%經費，對財政拮据的縣市而言，無疑是雪上加霜。



張麗善指出，既然是中央政策，就應由中央全額負擔，將責任轉嫁地方非常不合理。她不樂見地方政府被迫犧牲原有社福及建設預算，來因應中央的政治手段。



雲林縣政府進一步說明，此次依內政部新規定，雲林縣須自籌經費總計達5664萬元，縣府無法接受，將正式發函國土管理署表達「窒礙難行」，並嚴正要求比照113及114年度做法，由中央全額負擔補助費用。



縣府強調，「中央擴大租金補貼專案」屬重大社會福利政策，原本就是中央負責財源，現在卻臨時更動，未與地方充分溝通，將嚴重衝擊地方既有財政規劃與施政節奏，實非妥適作法。張麗善呼籲，中央在推動政策時應充分尊重地方財務能力，切勿以政治手段操弄政策執行，影響基層民眾權益與生活。