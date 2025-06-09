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一般性補助大砍、計畫型補助最高50%　許淑華：提訴願促政院原數核撥

▲南投縣議會縣政總質詢，中央刪減補助成為焦點。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣議會縣政總質詢，中央刪減補助成為焦點。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央大刪南投縣35億元一般補助款，引起多名南投縣議員關心；縣長許淑華表示，行政院日前進一步來文修訂補助辦法，特別是縮小計畫型補助最高比例從90%大減至50%，縣府已在短短3天函覆期限內據實反映該縣特殊困難，及不忍見基層民眾因此受苦的心聲，希望回復今年度一般性補助額度，也要求不要調整對地方各方面的補助預算。

南投縣議會第20屆第5次定期會縣政總質詢今日議程，由陳淑惠、簡峻庭、謝明謀、李洲忠、林庭秝、黄春麟、林憶如、廖梓佑等8位議員聯合質詢，許淑華率副縣長王瑞德及各局處長列席備詢，多位議員都憂慮縣府在下半年及明年度的預算執行及編列如何應因，尤其是今年縣議會通過執行中的預算，包括一些重大建設和地方所關心的基礎建設，會否在這次一般性補助款被砍35億後受到嚴重的衝擊。

許淑華指出，中央砍地方補助款直接受害的就是全體人民，尤其是自有財源不如都會的南投縣民，畢竟總預算動輒幾千億的六都補助款被砍30多億，和總預算只有幾百億的南投縣被砍30多億元，影響是天壤之別。

▲南投縣議會縣政總質詢，中央刪減補助成為焦點。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，行政院突然修改補助辦法，將過去一般性補助款明定優先用於教育、社福及基本設施的規定刪除，中央雖認為如此可讓補助更有彈性，但卻嚴重衝擊南投縣最迫切需要中央奧援的層面；第二是針對計畫型補助大幅縮減最高額度，一口氣從90%減為50%，影響更是巨大，因為過去中央會依各縣市政府的財力狀況，要求不同比例的配合款，像財政能力只屬四級的南投縣最高可獲9成中央補助、只需負擔10%配合款，修改後等於縣府配合款負擔變成至少5成，爭取中央補助建設的競爭力將大幅削弱。

許淑華表示，縣府除已在6月4日向行政院提出訴願，請求回復核撥今年一般補助款原本的額度，另於6月3日也接到行政院公文，要求縣府在6月6日，亦即三天之內回覆針對一般性補助款補助辦法新修改內容的意見；她同時希望行政院依照總統已公布施行的新修訂《財政劃分法》，讓縣府有更多的統籌分配稅款財源，莫因行政院無法和立法院在總預算上協調，就刪減地方政府的一般性補助款預算，對地方政府，尤其是先天財政弱勢的南投縣民造成雙重打擊。

許淑華也說，未來若有必要舉債或其它調整，則懇請縣議會支持來達成，但目前仍堅守財政紀律、讓縣府負債和縣民負擔都不增加的前提下，持續努力讓更多的社福、教育和基礎建設不受影響。

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