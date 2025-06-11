地方政府首創！　雲林縣官網「11語言AI翻譯功能」開啟數位新時代

▲雲林縣長張麗善。（圖／資料照）

政治中心／台北報導

雲林縣政府表示，多語社會逐步成為現代治理常態，雲林縣政府以一項具體的行動回應，將為其官方網站導入包含11種語言的AI翻譯功能，包括英文、日語、韓語、印尼語、越南語、泰語、馬來語、印度語、荷蘭語、西班牙語與德語。雲林縣政府強調，此舉不僅提升網站的國際友善程度，更標誌著數位治理與文化多樣性的一次深度結合。

「這不只是技術性的升級，而是對一個地方多元人口組成的尊重與理解」，雲林縣長張麗善表示，作為農業重鎮，雲林長期吸引大量移工與新住民。透過數位語言平權的設計，縣府希望讓每一位居民無論背景，都能順利取得公共服務資訊。

根據雲林縣政府主計處資料，目前縣內新住民已近2萬人，占總人口約2.6%，這股新力量不僅成為社會穩定的重要支柱，也為地方注入多元文化與勞動動能。

雲林縣政府計畫處李明岳強調，此次多語介面導入，是採用AI即時機器翻譯技術，雖非百分之百完美，卻大幅降低語言障礙。未來縣府將持續透過使用者回饋，修正並優化翻譯內容，使之更貼近語境與文化特性，這項措施對於語言能力仍在學習階段的新住民及旅客，無疑是一大助力。

李明岳指出，改版內容涵蓋縣政新聞、公告、招標、徵才等重要欄位，並優化行動瀏覽體驗，實現無縫接軌的資訊取得。這是一次關於「使用者經驗」與「政策包容」並重的數位升級，讓地方政府與民眾之間的距離變得更近。

另外，雲林縣政府提到，從宏觀視角來看，這項改版也呼應中央推動的「2030雙語國家政策發展藍圖」，成為地方層級對雙語政策的在地實踐，不論是為了新住民融入、旅客便利，還是整體城市形象的國際化，語言政策皆是關鍵起點。同時，此舉亦對應ICF國際智慧城市架構中關於數位平權與公民參與的核心指標，顯示雲林在數位治理領域邁向國際水準。

雲林縣政府指出，去(2024)年雲林縣每年觀光旅客數已突破二千萬人次。為因應大量遊客需求，縣府持續推動包括西螺福興宮、北港朝天宮等重要景點的國際導覽與語言服務建置，此次網站升級將有助於打造「智慧觀光、友善雲林」的整體形象，也為日後觀光與在地商業接軌提供更多語言支援。

最後，雲林縣政府強調，如今，數位工具已成為地方治理的重要媒介，雲林的嘗試也為其他縣市提供了可借鏡的模式。未來，若能搭配文化課程、新住民教育、在地語言推廣與公民參與平台，台灣將更有機會打造真正的數位多語社會，在雲林這個看似傳統農業的縣市，他們也看見了另一種現代性「用科技說話，但不遺忘人文精神；是放眼全球，但腳踏在地」。

▼雲林縣政府官方網站導入包含11種語言的AI翻譯功能。（圖／雲林縣政府提供）