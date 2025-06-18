鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶2大獎同日登場　特等獎、特等茶王出爐

▲鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社春季凍頂茶展售會頒奬典禮日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶及鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社高級凍頂春茶評鑑結果，日前分別揭曉：鄉農會特等獎由農友張元敬奪得，凍頂茶葉生產合作社烏龍種組「特等茶王」獎則由農友陳泊延獲得。

南投縣長許淑華14日上午分別出席鹿谷鄉農會「春季高級凍頂烏龍茶頒獎典禮暨展售會」及鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社「鹿谷鄉高級凍頂春茶展售會」，當天首先登場的是鄉農會頒獎活動，縣議會議長何勝豐、立委游顥、縣農會總幹事曾明瑞及各界人士也都到場共襄盛舉，由許淑華頒發特等獎匾額予張元敬表達祝賀之意，隨後也頒發匾額予頭等排名一至十得主。

▲▼鹿谷鄉農會日前舉辦春季高級凍頂烏龍茶比賽頒奬典禮暨展售會。

許淑華說，鹿谷鄉的凍頂烏龍茶舉世聞名，今年農會評鑑共有4401件參加，淘汰率44.17%，所有茶樣從QR cord溯源、農藥殘留檢驗到產地鑑定等品管都層層把關，尤其是產地鑑定抽檢中，也進行多重元素分析及DNA品種鑑定，以杜絕外來茶機制，務求做到讓消費者安心。

許淑華、游顥及曾明瑞隨後也前往凍頂茶葉生產合作社展售會場致意，除陳泊延獲烏龍種組特等茶王獎，新品種組則由農友柯茂生獲得；許淑華分別頒發特等茶王匾額，並表示此次則有1072茶樣參加評鑑，其中烏龍組有710件、淘汰率33.9%，新品種組有362件，淘汰率15.2%，相當不容易，尤其近年來因氣候變遷影響採收期、採茶工難找等因素，茶農不僅要克服技術問題，也需克服氣候條件、隨時做調整因應才能做出好茶，獲獎者堪稱實至名歸。

此外，竹山鎮農會也於7日舉辦2025杉林溪優良春茶競賽展售會，新品種及烏龍茶特等獎分別由柯宗呈及葉進成榮獲；許淑華同樣前往祝賀，並宣布今年國慶煙火將在南投縣，與南投世界茶業博覽會聯合舉辦，希望能進一步帶動南投茶博的知名度與吸客力。