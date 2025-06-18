　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶2大獎同日登場　特等獎、特等茶王出爐

▲鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社春季凍頂茶展售會頒奬典禮日前登場。（圖／南投縣政府提供）

▲鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社春季凍頂茶展售會頒奬典禮日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶及鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社高級凍頂春茶評鑑結果，日前分別揭曉：鄉農會特等獎由農友張元敬奪得，凍頂茶葉生產合作社烏龍種組「特等茶王」獎則由農友陳泊延獲得。

南投縣長許淑華14日上午分別出席鹿谷鄉農會「春季高級凍頂烏龍茶頒獎典禮暨展售會」及鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社「鹿谷鄉高級凍頂春茶展售會」，當天首先登場的是鄉農會頒獎活動，縣議會議長何勝豐、立委游顥、縣農會總幹事曾明瑞及各界人士也都到場共襄盛舉，由許淑華頒發特等獎匾額予張元敬表達祝賀之意，隨後也頒發匾額予頭等排名一至十得主。

▲▼鹿谷鄉農會春季高級凍頂烏龍茶比賽頒奬典禮暨展售會。（圖／南投縣政府提供）

▲▼鹿谷鄉農會日前舉辦春季高級凍頂烏龍茶比賽頒奬典禮暨展售會。

▲鹿谷鄉兩大春季凍頂烏龍茶評鑑得獎名單揭曉。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，鹿谷鄉的凍頂烏龍茶舉世聞名，今年農會評鑑共有4401件參加，淘汰率44.17%，所有茶樣從QR cord溯源、農藥殘留檢驗到產地鑑定等品管都層層把關，尤其是產地鑑定抽檢中，也進行多重元素分析及DNA品種鑑定，以杜絕外來茶機制，務求做到讓消費者安心。

許淑華、游顥及曾明瑞隨後也前往凍頂茶葉生產合作社展售會場致意，除陳泊延獲烏龍種組特等茶王獎，新品種組則由農友柯茂生獲得；許淑華分別頒發特等茶王匾額，並表示此次則有1072茶樣參加評鑑，其中烏龍組有710件、淘汰率33.9%，新品種組有362件，淘汰率15.2%，相當不容易，尤其近年來因氣候變遷影響採收期、採茶工難找等因素，茶農不僅要克服技術問題，也需克服氣候條件、隨時做調整因應才能做出好茶，獲獎者堪稱實至名歸。

此外，竹山鎮農會也於7日舉辦2025杉林溪優良春茶競賽展售會，新品種及烏龍茶特等獎分別由柯宗呈及葉進成榮獲；許淑華同樣前往祝賀，並宣布今年國慶煙火將在南投縣，與南投世界茶業博覽會聯合舉辦，希望能進一步帶動南投茶博的知名度與吸客力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光竟已癌末
盧秀燕被女學生「公主抱」！　全場嗨翻
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊
伊朗緊急下令「全面斷網」　居民：ATM不能用
快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響
快訊／內湖捕蜂人「卡4層樓高樹上」　失去呼吸心跳
妙齡女吃避孕藥母抓包　喊「遭街友性侵」真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

康芮威力猛！花蓮港東堤受損1300米　估明年7月底修復

鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶2大獎同日登場　特等獎、特等茶王出爐

男買菜「迷路9小時」離家14公里　桃園暖警送他回家

花蓮畢士大HOPE COFFEE試營運！全商品優惠價　9 /2正式開幕

星凝天蝕2號再訪花蓮港！港務公司提供優惠　204旅客3天2夜遊　

強化旅宿火場應變力！　南消七大隊實地踏勘老爺行旅

台南敬老卡無點數可搭車　陳亭妃聯手7議員籲補破網

南投營北國中舞龍隊將赴荷蘭演出　夜光舞龍、客家舞龍曝光

從零開始到全國第一！　台南學子以流利大埔腔勇奪全國客語口說藝術首獎

5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

康芮威力猛！花蓮港東堤受損1300米　估明年7月底修復

鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶2大獎同日登場　特等獎、特等茶王出爐

男買菜「迷路9小時」離家14公里　桃園暖警送他回家

花蓮畢士大HOPE COFFEE試營運！全商品優惠價　9 /2正式開幕

星凝天蝕2號再訪花蓮港！港務公司提供優惠　204旅客3天2夜遊　

強化旅宿火場應變力！　南消七大隊實地踏勘老爺行旅

台南敬老卡無點數可搭車　陳亭妃聯手7議員籲補破網

南投營北國中舞龍隊將赴荷蘭演出　夜光舞龍、客家舞龍曝光

從零開始到全國第一！　台南學子以流利大埔腔勇奪全國客語口說藝術首獎

5G教學領航　台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

《食尚玩家》女星認了想隆胸！產後哺乳「脂肪都下滑」：照鏡子沒自信

「啊啊！」大谷被150公里觸身球砸中　賽後限動PO遭球吻瞬間

金門議員詐助理費232萬！拿來買酒、購屋、放款　姑叔出國照領

關稅戰喊暫停　台股基金規模止血回升重返5000億元

貨車拖行黑狗挨轟 ！警開罰、動防所限期改善　飼主曝真相

康芮威力猛！花蓮港東堤受損1300米　估明年7月底修復

樋口飯糰與女房東因押金爆衝突！他揪1細節：這次老闆恐站不住腳

哈林睽違11年宣布喜訊！　「重拾棚內主持棒」點頭答應原因曝光

石破茂、李在明首會晤！在G7拼外交「談日韓合作」：分不開的近鄰

鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶2大獎同日登場　特等獎、特等茶王出爐

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

地方熱門新聞

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

5G教學領航台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

貨車拖行小黑狗　動防所出手了

高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光

把握治療時機　鐘育志：SMA不再是無藥可治

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

國際獅子會世界總會長　拜會300 B3區　

台南敬老卡無點數可搭車陳亭妃聯手7議員籲補破網

林保署林班保育治理工程首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

日月潭動員百人划SUP立槳淨潭推廣綠色旅遊

方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

更多熱門

相關新聞

溪頭2車對撞8輕重傷！肇禍酒駕男昏迷指數3

溪頭2車對撞8輕重傷！肇禍酒駕男昏迷指數3

64歲潘姓男子11日駕駛自小客車，經鹿谷鄉投151線往溪頭方向行駛，卻逆向與滿載的9人座廂型車發生對撞，導致潘男重傷命危，廂型車內9人也有7人受到輕重傷，目前均送往醫院治療；警方初步調查，肇事駕駛潘男酒測值抽血換算高達0.7mg/L，明顯超標，全案依刑法公共危險、過失傷害罪函送南投地檢署偵辦。

基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍

名間鄉農會春茶賽頒獎　楊諺智、唐元章獲特等獎

名間鄉農會春茶賽頒獎　楊諺智、唐元章獲特等獎

關鍵字：

鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶評鑑頒獎

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面