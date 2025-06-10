集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍　費1個多小時打撈上岸

▲集集鎮集鹿大橋鹿谷端橋下出現浮屍，消防隊出動打撈上岸。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮集鹿大橋鹿谷端橋下今天（10日）上午驚現一具浮屍，南投縣消防局獲報後，派遣集集等3分隊、4車和警義消23人前往打撈，費時1個多小時才合力將大體吊掛至橋上，其身分和死因等細節尚待警方調查釐清。

南投消防局指出，上午11時接獲集集警分局轉報，得知集鹿大橋鹿谷端橋下疑似有民眾需要救護，隨即派遣集集分隊前往，並赫然發現位於橋下的疑為一具大體、需要協助打撈，因此追加派遣鹿谷、集集、水里等分隊計4輛消防車，及8名消防人員、15名集集義消前往，由集集分隊小隊長張政助擔任帶隊官。

現場消防人員於於橋中央利用救助器材車下放搜救人員靠近陳屍地點，至中午12時33分接觸大體，經專業研判已明顯死亡，隨即進行打包搬運，至12時53分將大體吊掛至橋面，後續則交由警方處理。

警方指出，打撈起的屍體因長時間浸於水中、全身浮腫，但可辨識為一名男性，疑因從上游遭溪水沖刷而下，身上留有狀似與石塊擦撞的傷痕，沒有刀、槍傷或外力介入的跡證，但也無衣物和證件，因此身分待查，也已報請檢方及法醫相驗、確認傷勢和死因。