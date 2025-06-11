全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出　春季拍賣會落槌...買家神隱

▲全球唯一一隻「薄荷色Labubu」以450萬元新台幣拍出。（圖／翻攝魯中晨報）

記者魏有德／綜合報導

泡泡瑪特（POP MART）明星商品Labubu相關產品風靡全球，創辦人王寧更是以203億美元的身價登頂河南首富，周邊商品在全球賣到「產能不足」，被稱為2025年最夯的「玩具IP」。永樂2025春季拍賣會昨（10）日在北京登場，一款被標註「全球唯一一隻薄荷色Labubu」在拍賣會上拍出108萬人民幣（約450萬元新台幣）的天價，引起外界關注。

《魯中晨報》報導，此次拍賣出現在全球首個初代藏品級LABUBU藝術專場。該款LABUBU高131cm，材質為PVC，顏色為薄荷色，在備註欄標註了「全球唯一一隻」。

▲棕色Labubu在拍賣會上以341萬元新台幣成交。（圖／翻攝魯中晨報）

據悉，這場拍賣會是和收藏初代LABUBU的藏家合作，這款薄荷色LABUBU確定已經成交，拍賣方不方便透露買家身份。除了108萬元（人民幣，下同）的薄荷色LABUBU外，本場拍賣還拍出82萬元的棕色LABUBU，該款LABUBU全球限量15版。

根據永樂在線小程序顯示，買家競得拍品後，需按拍品落錘價的15%支付傭金，以這款薄荷色LABUBU落槌價108萬元計算，傭金便高達16.2萬元。