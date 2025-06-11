612件作品角逐！基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

▲612件創作綻放光芒！基隆特教美術賽頒獎，看見生命的溫暖與色彩。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市114年度特殊教育學生美術比賽頒獎典禮，今（11日）上午於基隆表演藝術中心5樓演藝廳溫馨登場，由副市長邱佩琳親自出席頒獎並勉勵得獎學生。她表示，每一位孩子都是基隆最珍貴的寶貝，每一幅作品都是最真誠的生命表達，盼望學生能持續發揮天賦、自在創作，也感謝辛苦陪伴在旁的老師與家長，一同為孩子們點亮前行的道路。

本屆比賽以「溫暖的心，燦爛的笑容！」為主題，共收到612件作品投稿，經評選後，共有135位學生脫穎而出。比賽類別除傳統平面繪畫外，亦包含影片組與電腦繪圖組，並首度設立「AI藝術創作子組」，鼓勵學生運用科技工具發揮創意，體現融合教育與數位素養的結合，充分展現基隆市對多元學習與創作自由的重視。

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▲副市長邱佩琳肯定特教生藝術能量：612件作品展現「最真誠的生命表達」。

副市長邱佩琳在致詞中特別肯定得獎學生在創作過程中展現的情感與生命力，並表示：「每個孩子都有屬於自己的節奏與色彩，這些作品正是最好的證明。教育的價值，在於發現與陪伴，而不是比較與限制。」她也承諾，市府將持續推動融合與多元教育，並透過展覽、媒體等方式讓更多人看見這些來自特教學生最真摯的藝術語言。

活動中，來自華興國小的楊緗穎與安樂高中的劉哲語，分別獲得本屆「評審團大獎」，成為最受矚目的亮點。楊緗穎以〈愛、陪伴、笑容〉為題，透過細膩筆觸描繪孩童與自然和諧共處的場景，畫面溫柔純淨，傳遞被理解與接納的幸福情感；劉哲語則以〈音樂無邊界〉描繪兩位自信演奏的音樂家，色彩鮮明、風格奔放，展現出跨越障礙、追夢不懈的生命力量，感動全場。

此次活動由基隆市政府教育處主辦，不僅是一場藝術競賽，更是一場關於理解、欣賞與尊重的教育展演。得獎作品也將陸續在市府與校園場域展出，邱佩琳也邀請市民一同欣賞這些來自心靈深處的創作，感受不同生命故事中的溫柔與力量。