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名間鄉農會春茶賽頒獎　楊諺智、唐元章分獲烏龍、金萱特等獎

▲南投縣長許淑華為名間農會春茶比賽頒獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華為名間農會春茶比賽頒獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉農會春茶比賽得獎名單日前公布，楊諺智蟬連烏龍組特等獎，金萱組特等獎由唐元章獲得，縣長許淑華肯定茶農用心，不斷在製茶技術上精進，也歡迎民眾多多消費。

名間鄉農會25日舉行頒獎活動，縣長許淑華到場頒獎，並現場醃製鳳梨醋薑、大讚好吃，協助行銷名間農產品；立委游顥；縣議員張婉慈、蔡宗智，名間鄉長陳翰立等人也到場參加。

▲南投縣長許淑華為名間農會春茶比賽頒獎。（圖／南投縣政府提供）

評審團表示，2025春季台灣好茶比賽參賽件數308件、競爭激烈，茶葉品質整體表現優異，不僅茶湯滋味甘醇、香氣濃郁，更可見茶農在茶葉種植與製作上的用心與精進；經初評及複評，各組優勝者脫穎而出：楊諺智獲烏龍組特等獎，受評選青睞原因是「外觀翠綠緊結勻整」、「水色蜜黃澄清透亮」、「香氣帶有花香及發酵香」、「滋味甘甜鮮爽餘韻感佳」。

▲南投縣長許淑華為名間農會春茶比賽頒獎。（圖／南投縣政府提供）

唐元章獲金萱組特等獎，得獎特色是「外觀翠綠勻整」、「水色明蜜黃清澈」、「品種香明顯，帶有奶香、甜香及淡雅花香」、「滋味甘甜圓滑且有活性」；另烏龍組頭等二、頭等三為張俊宏，頭等獎有謝啟偉、謝承翰、連瑋民、李泇廣、白有明；金萱組頭等獎有楊諺智、陳偉勝、鄭光憲、鄭宸祐、唐元章。

名間鄉農會總幹事蔡素秋表示：「名間鄉以茶聞名，比賽茶不僅是茶農們展現製茶技術的舞台，更是推廣名間好茶平台，讓更多人品嚐到來自名間的優質茶葉。」名間鄉農會理事長謝添興表示，為推廣名間茶，將積極檢討行銷方式，包括思考結合宗教文化，讓更多消費者喜愛名間的茶，尤其名間鄉還有很豐富的農產品，感謝縣府協助推廣。

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