溪頭2車對撞8輕重傷！肇禍酒駕男昏迷指數3　7長者出遊衰遭撞

▲潘姓男子酒駕（圖左）往鹿谷鄉溪頭方向行駛，失控駛入對向車道與一台廂型車相撞，釀成多人輕重傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

64歲潘姓男子11日駕駛自小客車，經鹿谷鄉投151線往溪頭方向行駛，卻逆向與滿載的9人座廂型車發生對撞，導致潘男重傷命危，廂型車內9人也有7人受到輕重傷，目前均送往醫院治療；警方初步調查，肇事駕駛潘男酒測值抽血換算高達0.7mg/L，明顯超標，全案依刑法公共危險、過失傷害罪函送南投地檢署偵辦。

南投縣消防局勤指中心指出，昨天下午3時26分接獲報案，指稱於鹿谷鄉151縣道10.5k處附近，有一台三菱小客車及一台福斯9人座小巴互撞，導致三菱小客車駕駛受困車內，隨即派遣該局第三大隊鹿谷分隊救護車輛及破壞器材車輛前往救援。

發現小客車車頭嚴重變形，受困車內的男性駕駛傷勢最為嚴重，隊員立即以頸部固定及長背板對受困者做初步固定，並使用救護擔架，將其平穩移至救護車後艙後，檢傷為意識昏迷、呼吸不穩、多處骨折及顏面傷及擦挫傷，隨即給予含氧面罩輸氧、止血包紮等救護處置，於3時46分由救護車送往鄰近竹山秀傳醫院急診就醫，

廂型車7名傷患由後續支援車輛接續送醫治療，7人是前往溪頭旅遊的長者，年齡介於69歲到77歲間，傷勢包括頭部撕裂傷、身體擦挫傷、肢體骨折，均無生命危險。

竹山警分局調查，逆向肇事者為潘姓男子，當時駕車上山往溪頭方向行駛，行經縣道151線10.5K處時，突跨越雙黃線逆向，與一輛滿載的9人座廂型車猛力對撞；潘男爾後轉院至彰化秀傳醫院，緊急做腦部減壓手術及止血，但其傷勢嚴重、腦內有出血情形，目前昏迷指數3，仍有生命危險。

據了解，潘男經抽血換算，酒測值高達0.7mg/L，確認酒駕，事故原因尚待進一步調查釐清；南投縣消防局另呼籲民眾駕駛車輛時，若遇視線不開闊處，應減速慢行並注意車流狀況，以免意外的發生。

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